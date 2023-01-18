Ангелина КАЛИНИНА: «Я готова к матчу третьего раунда»
Украинская теннисистка – о выступлении на Australian Open
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу над Петрой Квитовой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
«Сегодня меня невероятно поддерживали, спасибо зрителям. Это мой первый Australian Open, на котором я прошла во второй раунд и я невероятно счастлива, что пробилась сразу и в третий.
Флаги Украины на трибунах значат для меня очень много. Моя страна меня поддерживает, но я также хочу поблагодарить и австралийцев, сегодня я чувствовала большую эмоциональную поддержку. Без такой поддержки, возможно, я бы сегодня не справилась.
Квитова – игрок агрессивного стиля. Сегодня были ключевые моменты, когда я сыграла чуть более надежно и получила преимущество, но могло качнуть в любую сторону. Очень рада, что все случилось именно так.
Думаю, что я готова к матчу третьего раунда, но я никогда не смотрю турнирные сетки. Думаю, что заглядывать наперед глупо», – сказала Калинина.
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