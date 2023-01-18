Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛОПЕТЕГИ: «У нас было 2–3 голевых момента, но пропустили гол из ничего»
Англия
18 января 2023, 05:00 | Обновлено 18 января 2023, 05:26
145
0

ЛОПЕТЕГИ: «У нас было 2–3 голевых момента, но пропустили гол из ничего»

Наставник «Вулверхэмптона» прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

18 января 2023, 05:00 | Обновлено 18 января 2023, 05:26
145
0
ЛОПЕТЕГИ: «У нас было 2–3 голевых момента, но пропустили гол из ничего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии:

«Думаю, мы начали матч хорошо. У нас было два или три голевых момента. Мы пропустили гол из ничего. Нелегко играть против «Ливерпуля», но я считаю, что во втором тайме мы заслуживали большего.

Мы хотели пройти далеко в кубке. Нам, конечно, досадно. Самым важным турниром является Премьер-лига, но у нас было большое желание побеждать и в Кубке.

Спор с Клоппом во время игры? Это футбол – ничего серьезного. Подписание Пабло Сарабии? Это хороший игрок. Он нам очень поможет. Пабло начнет работать с нами в ближайшие дни. Мы счастливы заполучить такого игрока.

Другие возможные покупки игроков? В данный момент я не думаю об этом. Меня беспокоит только то, что мы вылетели из кубка, вот и все».

По теме:
Юрген КЛОПП: «Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол»
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1. Переигровка в Кубке. Видео гола и обзор
Кубок Англии. Ливерпуль в переигровке победил Вулверхэмптон
Ливерпуль Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Вулверхэмптон - Ливерпуль Хулен Лопетеги
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗЕЛЕНСКИЙ: «Украине уже гарантировали три батареи ПВО Patriot»
Война | 18 января 2023, 01:30 2
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Украине уже гарантировали три батареи ПВО Patriot»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Украине уже гарантировали три батареи ПВО Patriot»

Нидерланды отправят Украине комплекс Patriot вслед за США и Германией

КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»
Футбол | 18 января 2023, 03:55 0
КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»
КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»

Хавбек киевского «Динамо» оценил свое выступление в первой половине сезона

ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
Футбол | 17.01.2023, 14:03
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
Футбол | 17.01.2023, 17:54
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Футбол | 17.01.2023, 18:52
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
16.01.2023, 17:50 57
Футбол
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 5
Футбол
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 4
Бокс
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 9
Футбол
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
16.01.2023, 20:36 6
Футбол
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
Как же без Фьюри. В WBC назвали двух лучших боксеров 2022 года
17.01.2023, 02:39
Бокс
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 18
Бокс
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
16.01.2023, 16:30
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности