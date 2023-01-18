ЛОПЕТЕГИ: «У нас было 2–3 голевых момента, но пропустили гол из ничего»

Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии:

«Думаю, мы начали матч хорошо. У нас было два или три голевых момента. Мы пропустили гол из ничего. Нелегко играть против «Ливерпуля», но я считаю, что во втором тайме мы заслуживали большего.

Мы хотели пройти далеко в кубке. Нам, конечно, досадно. Самым важным турниром является Премьер-лига, но у нас было большое желание побеждать и в Кубке.

Спор с Клоппом во время игры? Это футбол – ничего серьезного. Подписание Пабло Сарабии? Это хороший игрок. Он нам очень поможет. Пабло начнет работать с нами в ближайшие дни. Мы счастливы заполучить такого игрока.

Другие возможные покупки игроков? В данный момент я не думаю об этом. Меня беспокоит только то, что мы вылетели из кубка, вот и все».