КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»

27-летний хавбек киевского «Динамо» Владислав Кабаев оценил свое выступление в первой половине сезона:

«Я думал, в «Динамо» у меня сразу все пойдет, как по маслу. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Не могу сказать, что я остался доволен собой в первых матчах за «Динамо», но, считаю, что провел их неплохо.

А потом пошел какой-то спад. Хотелось, конечно, более продуктивно провести этот период – забивать, отдавать голевые передачи.

В «Заре» я выглядел получше. Я недоволен собой. Сам это вижу, читаю критику, анализирую свою игру, общаюсь с тренерами. Есть над чем работать и есть куда прогрессировать».