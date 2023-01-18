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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 03:55 | Обновлено 18 января 2023, 04:09
148
0

КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»

Хавбек киевского «Динамо» оценил свое выступление в первой половине сезона

18 января 2023, 03:55 | Обновлено 18 января 2023, 04:09
148
0
КАБАЕВ: «Думал, что в Динамо у меня все пойдет как по маслу. Но пошел спад»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

27-летний хавбек киевского «Динамо» Владислав Кабаев оценил свое выступление в первой половине сезона:

«Я думал, в «Динамо» у меня сразу все пойдет, как по маслу. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Не могу сказать, что я остался доволен собой в первых матчах за «Динамо», но, считаю, что провел их неплохо.

А потом пошел какой-то спад. Хотелось, конечно, более продуктивно провести этот период – забивать, отдавать голевые передачи.

В «Заре» я выглядел получше. Я недоволен собой. Сам это вижу, читаю критику, анализирую свою игру, общаюсь с тренерами. Есть над чем работать и есть куда прогрессировать».

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Динамо Киев Владислав Кабаев
Источник Профутбол Digital
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