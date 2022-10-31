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  4. Владислав КАБАЕВ: «Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 11:08 |
36
0

Владислав КАБАЕВ: «Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию»

Игрок столичного клуба считает, что команде по силам выйти из кризиса

31 октября 2022, 11:08 |
36
0
Владислав КАБАЕВ: «Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию»
Динамо Киев. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал победный матч с криворожским «Кривбассом» (3:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

– Насколько важно в психологическом плане после неудачи с АЕКом победить в чемпионате?
– Выигрывать всегда важно, чтобы сохранять дух победителя. Мы – «Динамо» Киев, и нам нужно не считаться с другими, а смотреть на свою игру и в каждом матче добывать три очка.

После неудач для нас было очень важно забить больше одного гола, выиграть и заработать эти три балла.

– Какая атмосфера в команде, ведь «Динамо» получает много критики?
– Все игроки – взрослые люди и понимают ситуацию, которая сложилась вокруг нашей команды. Хотелось бы выйти из нее с гордо поднятой головой. Уверен, что мы можем это сделать. У каждой команды бывает черная полоса. Ситуация неприятная, но благодарим наших болельщиков, которые верят в нас. Будем делать все для того, чтобы поскорее началась белая полоса.

– Был ли разговор в коллективе, чтобы завести команду и переломить ситуацию?
– В коллективе мы очень много разговариваем на эту тему – и перед этой игрой, и в начале сезона, и с тренером. Возможно, уже нужно ее немного отпустить, ведь было тяжело психологически. Мы все понимаем, в какой мы сейчас ситуации, даже без разговоров. Все выходят сражаться за динамовскую эмблему. Трудно, но это футбол, в который мы пришли, потому что любим эту игру.

– Ванат забивает уже не в первой игре, когда выходит в стартовом составе. Как его уверенность помогает команде?
– Мы очень рады за него и верим в него. Это молодой форвард, у которого большое будущее. Ванат это доказывает на футбольном поле.

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Источник ФК Динамо Киев
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