Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Арсен Захарян не перейдет в лондонский клуб
Футболист московского «динамо» Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси».
Сообщается, что «аристократы», ранее активно интересовавшиеся игроком, не будут подписывать россиянина из-за санкций. Также Захарян уже не является приоритетом для лондонцев, сообщает журналист Роберт О'Коннор для PА Media.
Отметим, что Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в летнее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.
К слову, ранее в состав «синих» перешел украинский вингер Михаил Мудрик.
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