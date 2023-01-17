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Англия
17 января 2023, 22:01 | Обновлено 17 января 2023, 22:07
3640
1

Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии

Арсен Захарян не перейдет в лондонский клуб

17 января 2023, 22:01 | Обновлено 17 января 2023, 22:07
3640
1
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Instagram. Арсен Захарян

Футболист московского «динамо» Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси».

Сообщается, что «аристократы», ранее активно интересовавшиеся игроком, не будут подписывать россиянина из-за санкций. Также Захарян уже не является приоритетом для лондонцев, сообщает журналист Роберт О'Коннор для PА Media.

Отметим, что Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в летнее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.

К слову, ранее в состав «синих» перешел украинский вингер Михаил Мудрик.

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Челси Арсен Захарян трансферы трансферы АПЛ Динамо Москва Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Tka4enko_855
Нажаль. Так би Мудрик давав йому по іблу кожного дня.
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