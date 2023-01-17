Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии

Футболист московского «динамо» Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси».

Сообщается, что «аристократы», ранее активно интересовавшиеся игроком, не будут подписывать россиянина из-за санкций. Также Захарян уже не является приоритетом для лондонцев, сообщает журналист Роберт О'Коннор для PА Media.

Отметим, что Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в летнее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.

К слову, ранее в состав «синих» перешел украинский вингер Михаил Мудрик.