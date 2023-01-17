Бразильский новичок Днепра-1: «россия полностью виновата в происходящем»

Бразильский новичок «Днепра-1» Хайнер дал первое интервью пресс-службе клуба:

– Первое впечатление очень хорошее. Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект. Знаю, что «Днепр-1» хорошо выступает в европейских турнирах, является лидером чемпионата и имеет перспективу сыграть в Лиге чемпионов.

– Расскажи, пожалуйста, о своей предыдущей карьере.

– Начал в «Риу Бранку», затем перешел в «Байю», играл в «Наутико» и «Пайсанду». За «Куябу» выступал в бразильской Серии Б, а в Серии А – за «Атлетико Гояненсе». И вот, сейчас я здесь.

– В «Атлетико» ты играл под руководством знаменитого Жоржинье, который был игроком твоего амплуа. Чему научился у чемпиона мира?

– Да, это действительно была хорошая школа и бесценный опыт. Мы много общались. Жоржинье всегда акцентировал внимание на том, чтобы я больше играл на атаку.

– В Бразилии много классных латералей. Кто были твоими кумирами?

– Кафу и Дани Алвес. Они оба были чемпионами мира, играли за большие клубы.

– Что ты знаешь о войне в Украине? Не было ли опасений перед подписанием контракта?

– Да, я знаю, что на вашу страну напали и она ведет войну. В этом аспекте решение было нелегким, но после разговоров с агентом и представителями клуба я согласился. Я готов играть в Украине.

– Что люди в Бразилии говорят о войне?

– Если в нескольких словах: россия поностью виновата в том, что происходит, и у ваших людей нет другого выхода, кроме как бороться.

Отметим, что Хайнер перешел в «Днепр-1» на правах аренды. В последнее время игрок выступал в аренде за «Атлетико Гояненсе», имея контракт с клубом «Азуриз».