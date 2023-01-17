Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» пытается усилить атаку команды.

Сообщается, что «канониры» уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам: Феррану Торресу или Рафинье.

Также «Арсенал» интересуется двумя подопечными Де Дзерби из «Брайтона»: Каору Митомой и Леандро Троссардом. Интересно, что у игроков возник конфликт с итальянским специалистом.

Кроме того, команда из Лондона проявляет интерес к звезде «Наполи» Хвиче Кварацхелии, но его переход очень маловероятен из-за нежелания неаполитанцев продавать своего лидера.

К слову, лондонцы контактировали и с «Байером» по поводу Муссы Диаби. Но и тут неудача – немецкая команда не хочет отпускать игрока зимой, а летом будет оценивать его в 100 миллионов евро.

Отметим, что «Арсенал» пытается найти кого-то из атакующих игроков после неудачной попытке подписать Михаила Мудрика, который в итоге перешел в «Челси».