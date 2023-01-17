Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Лондонцы уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» пытается усилить атаку команды.
Сообщается, что «канониры» уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам: Феррану Торресу или Рафинье.
Также «Арсенал» интересуется двумя подопечными Де Дзерби из «Брайтона»: Каору Митомой и Леандро Троссардом. Интересно, что у игроков возник конфликт с итальянским специалистом.
Кроме того, команда из Лондона проявляет интерес к звезде «Наполи» Хвиче Кварацхелии, но его переход очень маловероятен из-за нежелания неаполитанцев продавать своего лидера.
К слову, лондонцы контактировали и с «Байером» по поводу Муссы Диаби. Но и тут неудача – немецкая команда не хочет отпускать игрока зимой, а летом будет оценивать его в 100 миллионов евро.
Отметим, что «Арсенал» пытается найти кого-то из атакующих игроков после неудачной попытке подписать Михаила Мудрика, который в итоге перешел в «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нынешний лидер «Динамо» не пожелал пойти на условия Игоря Суркиса, как сделал его предшественник
Мхитарян нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом, что не понравилось Азербайджану