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  4. Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Англия
17 января 2023, 20:31 | Обновлено 17 января 2023, 20:34
2023
4

Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала

Лондонцы уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам

17 января 2023, 20:31 | Обновлено 17 января 2023, 20:34
2023
4
Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Twitter

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» пытается усилить атаку команды.

Сообщается, что «канониры» уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам: Феррану Торресу или Рафинье.

Также «Арсенал» интересуется двумя подопечными Де Дзерби из «Брайтона»: Каору Митомой и Леандро Троссардом. Интересно, что у игроков возник конфликт с итальянским специалистом.

Кроме того, команда из Лондона проявляет интерес к звезде «Наполи» Хвиче Кварацхелии, но его переход очень маловероятен из-за нежелания неаполитанцев продавать своего лидера.

К слову, лондонцы контактировали и с «Байером» по поводу Муссы Диаби. Но и тут неудача – немецкая команда не хочет отпускать игрока зимой, а летом будет оценивать его в 100 миллионов евро.

Отметим, что «Арсенал» пытается найти кого-то из атакующих игроков после неудачной попытке подписать Михаила Мудрика, который в итоге перешел в «Челси».

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Источник 90min
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Комментарии 4
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Gargantua
Хвича после стартовой феерии несколько просел, но в Арсенале он бы выглядел интригующе
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Тарас Чубак
Кварацхелія для них був би ідеальним варіантом, але це ще дорожче ніж Мудрик 
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