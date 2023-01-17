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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 19:39 |
523
1

ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо

Украинец разместил в социальных сетях видео

17 января 2023, 19:39 |
523
1
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
Instagram. Виктор Цыганков

Украинский футболист Виктор Цыганков, который сегодня, 17 января, перешел в испанскую «Жирону» из «Динамо», попрощался с киевским клубом:

«Хочется поблагодарить всех, кто причастен к клубу «Динамо». От работников до тренерского штаба и игроков. От академии до первой команды.

Я прошел этот путь с вами. То, что сегодня у меня есть возможность попробовать свои силы в хорошем и сильном чемпионате – ваша заслуга.

Мы договорились с «Динамо», что я уйду с команды именно зимой и клуб получит за меня деньги, так как «Динамо» меня воспитало.

Благодарю болельщиков за все. За критику и поддержку даже когда что-то шло не так. Были и хорошие времена, и плохие, но все равно у меня есть только слова благодарности.

Желаю Динамо только побед, только первых ест, Лиги чемпионов и трофеев. Я ваш болельщик до последних дней. Буду поддерживать команду, но уже с другой стороны.

Отдельно спасибо нашим воинам. Надеюсь, у вас все хорошо. Украина победит, а вы вернетесь домой к своим семьям».

Контракт 25-летнего украинца с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Жирона видео
Источник Instagram
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coba777
Дякуємо тобі за гру та мову. Слава Україні!!!
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