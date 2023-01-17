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  4. Баджо предположил смерть Виалли из-за допинга в годы карьеры
Италия
17 января 2023, 18:57 |
880
0

Баджо предположил смерть Виалли из-за допинга в годы карьеры

Экс-игрок сборной Италии высказал сенсационное предположение

17 января 2023, 18:57 |
880
0
Баджо предположил смерть Виалли из-за допинга в годы карьеры
Twitter. Дино Баджо

51-летний бывший полузащитник итальянской сборной, а также клубов «Парма», «Ювентус» и «Лацио» Дино Баджо высказал предположение о причине смерти итальянца Джанлуки Виалли. Он, напомним, ушел из жизни 6 января этого года, проиграв борьбу раку поджелудочной железы.

«Нужно исследовать вещества, которые мы принимали в то время [когда играли]. Допинг был везде. Нужно понять, не стали ли определенные добавки вредными с течением времени. Это происходит со слишком многими футболистами, я тоже боюсь.

В мои годы был допинг. Мы не принимали странные вещи, мы принимали обычные вещи, но нужно узнать, выводятся ли они с течением времени из организма или остаются внутри. Также многие говорили, что проблемы может вызывать трава на полях и продукты, которые используются [для ухода за ней].

У меня прекрасные воспоминания о Джанлуке. Он был командным человеком и хотел, чтобы молодежь росла. Я был в его команде с 21 года, и у него всегда находилось для нас доброе слово. Он слишком рано ушел из жизни», – заявил Баджо в эфире итальянского телеканала TV7.

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Дино Баджо Джанлука Виалли допинг
Источник Corriere della Sera
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