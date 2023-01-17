ЦЫГАНКОВ: «Хочу развиваться и расти вместе с Жироной»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от перехода в испанскую «Жирону» и рассказал о планах.

«Чувствую себя здесь счастливым вместе со своей семьей. Тренерский штаб сказал, что видит меня здесь. Это самая важная вещь.

Этот год был худшим в моей жизни и в жизни украинских людей. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже помогает, им я тоже благодарен.

Я видел последние матчи «Жироны», они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Думаю, они помогут мне.

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Не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу «Жироне» всем, чем смогу», – рассказал среди прочего Цыганков.

«Жирона» в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 матчей.