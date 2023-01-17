Рух запланировал три спарринга на сбор в Хорватии

Львовский «Рух» сообщил график своих товарищеских матчей в ходе предсезонного сбора в Хорватии, который начнется 22 января и продлится до 5 февраля.

Подопечные Леонида Кучука сыграют в Умаге три поединка. Также три матча проведет и юношеская команда львовян, которая будет тренироваться вместе с основным составом.

«Рух» сыграет 22 января со словацким клубом ДАК 1904, 31-го числа встретится с австрийским «Штурмом», а 4 февраля померится силами со словенским «Домжале».

Львовская команда завершила первую часть чемпионата Украины на 12-й позиции, набрав 14 очков в 14 матчах.