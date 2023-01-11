Украина. Первая лига11 января 2023, 15:29 |
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Не Турция. Рух вместе с командой U-19 решил выехать в Хорватию
Команды решили работать в Хорватии
11 января 2023, 15:29 |
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Клуб УПЛ «Рух» объявил о том, что проведет зимние тренировочные сборы в Хорватии, хотя обычно украинские клубы работают в Турции.
«Рух» и команда U-19 будут тренироваться с 23 января по 5 февраля. Позже клуб объявит о контрольных матчах.
Юношеская команда «Руха» в Хорватии будет готовиться к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. 8 февраля украинская команда сыграет против «Интера» U-19.
Первая команда львовян ушла на перерыв на 12-й позиции УПЛ.
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