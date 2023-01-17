Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»

Экс-наставник лондонского «Челси» Гус Хиддинк, проработавший со сборной россии с 2006 по 2010 год, заявил, что украинские футболисты слабее российских:

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.

Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил нидерландский специалист росСМИ.

Гус Хиддинк проработал в «Челси» в 2009 году исполняющим обязанности тренера, а также с 2015 по 2016 года.

Отметим, что нидерландец сделал такое заявление на фоне перехода украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».