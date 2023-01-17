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Англия
17 января 2023, 17:21 | Обновлено 17 января 2023, 17:44
2544
28

Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»

«Экспертное» мнение Гуса Хиддинка

17 января 2023, 17:21 | Обновлено 17 января 2023, 17:44
2544
28
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гус Хиддинк

Экс-наставник лондонского «Челси» Гус Хиддинк, проработавший со сборной россии с 2006 по 2010 год, заявил, что украинские футболисты слабее российских:

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.

Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил нидерландский специалист росСМИ.

Гус Хиддинк проработал в «Челси» в 2009 году исполняющим обязанности тренера, а также с 2015 по 2016 года.

Отметим, что нидерландец сделал такое заявление на фоне перехода украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».

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Гус Хиддинк сборная россии по футболу Челси Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Павел Гришин
Закрой рот  рублёвый хидиннк ,от тебя воняет болотом и газпромом
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+9
Vitaly H
нідерландські тренера - тупіші за бельгійських та французських, але набагато більше люблять рускіє гроші.
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+8
IronValdemar
Хто останній раз з кацапів вигравав АПЛ? Хто з кацапів був кращим асистентом в Серії А? Яке кацапи зайняли місце на останньому Євро? Якого кацапа продавали за 100 млн?Кацапи на порядок гірші футболісти. Тухляк, який вони видали на домашньому ЧС абсолютно не демонструє якоїсь переваги. А Дзюба, їхній кращий гравець останніх років взагалі на половину українець, на половину чуваш.
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+4
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Alex Danchenko
Старий маразматик.
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+3
EGOS
це просто лооол.. ще не встигли, напевно, гроші за Мудрика прийти, як кацапоїди відправили транш за замовлення у "свого єуропейця" цього висера 
...їй Богу, яка це зашкварня ця б.л.ядська параша
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+2
Мішка Тайсон
"експерт" сраний, цікаво йому за це інтерв'ю відлистали,  чи він рагуль дійсно так думає... 
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+2
0665826283
"Вот,  что дєлают" московські гроші животворящиє !  Ну нічого, ти задроченний тренер, незабаром удавишся московськими грошима !
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+2
adidas77
Рашн гроші не пахнуть!  Почалася чергова брудна рашн компанія з дискредитації України. Не важливо, де і на якому фронті, рашисти будуть завжди проти всього українського. Для цього на жаль у Європі є досить посіпак, що годуються з кривавої руки.
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0
Серж Пидр
Тю, так цей Хиддинк нашу легендарную академию Динамо Киев ще не бачил. Там кучав талантов. Ну этот Мыколенко и ..все.. Ну ничего, в майбутньому буде ще бильше!! Мо хтось из моего родного Яготина перейдет в ДК и заиграет! А там глядишь, и в Европу!
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-8
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Kirill Sario
О, как в коммах бомбануло. Ну и в чем он не прав? 
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-11
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