Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
«Экспертное» мнение Гуса Хиддинка
Экс-наставник лондонского «Челси» Гус Хиддинк, проработавший со сборной россии с 2006 по 2010 год, заявил, что украинские футболисты слабее российских:
«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.
Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил нидерландский специалист росСМИ.
Гус Хиддинк проработал в «Челси» в 2009 году исполняющим обязанности тренера, а также с 2015 по 2016 года.
Отметим, что нидерландец сделал такое заявление на фоне перехода украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».
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