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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 16:52 | Обновлено 17 января 2023, 17:06
748
0

ВИДЕО. «Спасибо, Михаил!». Шахтер попрощался с Мудриком

Донецкий клуб обратился к бывшему игроку

17 января 2023, 16:52 | Обновлено 17 января 2023, 17:06
748
0
ВИДЕО. «Спасибо, Михаил!». Шахтер попрощался с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» в своем Твиттере разместил видео, адресованное теперь уже бывшему игроку команды Михаилу Мудрику, который перешел в лондонский «Челси».

«Спасибо, Михаил! Яркие голы, ассисты, дриблинг и эмоции Мудрика в «Шахтере». Желаем успехов в будущем!»,– подписано видео от горняцкого клуба.

Как известно, ранее Михаил Мудрик опубликовал на своей странице в Инстаграме прощальный ролик.

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видео Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник ФК Шахтер Донецк
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