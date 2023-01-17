ВИДЕО. «Спасибо, Михаил!». Шахтер попрощался с Мудриком

Донецкий «Шахтер» в своем Твиттере разместил видео, адресованное теперь уже бывшему игроку команды Михаилу Мудрику, который перешел в лондонский «Челси».

«Спасибо, Михаил! Яркие голы, ассисты, дриблинг и эмоции Мудрика в «Шахтере». Желаем успехов в будущем!»,– подписано видео от горняцкого клуба.

Как известно, ранее Михаил Мудрик опубликовал на своей странице в Инстаграме прощальный ролик.