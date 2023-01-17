ВИДЕО. «Спасибо, Михаил!». Шахтер попрощался с Мудриком
Донецкий клуб обратился к бывшему игроку
Донецкий «Шахтер» в своем Твиттере разместил видео, адресованное теперь уже бывшему игроку команды Михаилу Мудрику, который перешел в лондонский «Челси».
«Спасибо, Михаил! Яркие голы, ассисты, дриблинг и эмоции Мудрика в «Шахтере». Желаем успехов в будущем!»,– подписано видео от горняцкого клуба.
Как известно, ранее Михаил Мудрик опубликовал на своей странице в Инстаграме прощальный ролик.
🧡 Дякуємо, Михайле! Яскраві голи, асисти, дриблінг та емоції Мудрика в «Шахтарі» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 17, 2023
🇺🇦 Зичимо успіхів у майбутньому! 🙏#Shakhtar #Mudryk pic.twitter.com/YricSC4QiG
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