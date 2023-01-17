Украина. Премьер лига17 января 2023, 13:18 |
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ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
Игрок продолжит карьеру в Англии
17 января 2023, 13:18 |
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Хавбек Михаил Мудрик после перехода из «Шахтера» в «Челси» опубликовал на странице в Instagram прощальный ролик.
«Мне посчастливилось играть с такими игроками, как вы, мне посчастливилось познакомиться с такими людьми, как вы, спасибо за все, команда. Буду скучать», – написал Мудрик.
Украинский клуб заработал на продаже 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.
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