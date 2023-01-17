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  4. ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 13:18 |
507
0

ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером

Игрок продолжит карьеру в Англии

17 января 2023, 13:18 |
507
0
ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
Sky Sports. Михаил Мудрик

Хавбек Михаил Мудрик после перехода из «Шахтера» в «Челси» опубликовал на странице в Instagram прощальный ролик.

«Мне посчастливилось играть с такими игроками, как вы, мне посчастливилось познакомиться с такими людьми, как вы, спасибо за все, команда. Буду скучать», – написал Мудрик.

Украинский клуб заработал на продаже 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.

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Источник Sport.ua
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