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Англия
17 января 2023, 16:31 | Обновлено 17 января 2023, 16:37
298
0

Холанд огласил свои главные цели в карьере

Норвежец настроен на максимум

17 января 2023, 16:31 | Обновлено 17 января 2023, 16:37
298
0
Холанд огласил свои главные цели в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, защищающий с лета прошлого года цвета «Манчестер Сити», признался, что его главные планы в карьере связаны именно с «горожанами», а также с национальной командой.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком «Манчестер Сити» и выигрывать трофеи с клубом. Моя цель здесь – выиграть Лигу чемпионов.

Норвегия – очень маленькая страна, с числом жителей примерно в пять с половиной миллионов. Но во время чемпионата мира можно увидеть, как сборные маленьких стран делают фантастические вещи. Мы надеемся квалифицироваться на чемпионат мира в 2026 году. Моя главная цель со сборной – когда-нибудь сыграть на мировом первенстве», – заявил Холанд.

Холанд, напомним, в настоящий момент является лидером гонки бомбардиров в чемпионате Англии, имея на своем счету 21 гол. Он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть точных ударов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу
Источник Mundo Deportivo
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