Холанд огласил свои главные цели в карьере

22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, защищающий с лета прошлого года цвета «Манчестер Сити», признался, что его главные планы в карьере связаны именно с «горожанами», а также с национальной командой.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком «Манчестер Сити» и выигрывать трофеи с клубом. Моя цель здесь – выиграть Лигу чемпионов.

Норвегия – очень маленькая страна, с числом жителей примерно в пять с половиной миллионов. Но во время чемпионата мира можно увидеть, как сборные маленьких стран делают фантастические вещи. Мы надеемся квалифицироваться на чемпионат мира в 2026 году. Моя главная цель со сборной – когда-нибудь сыграть на мировом первенстве», – заявил Холанд.

Холанд, напомним, в настоящий момент является лидером гонки бомбардиров в чемпионате Англии, имея на своем счету 21 гол. Он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть точных ударов.