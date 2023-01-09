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09 января 2023, 04:55 | Обновлено 09 января 2023, 05:31
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Золотая бутса 2022/23. Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров

Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 21 гол и набрал 42 очка

09 января 2023, 04:55 | Обновлено 09 января 2023, 05:31
96
0
Золотая бутса 2022/23. Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В Европе продолжаются национальные чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 21 гол в АПЛ за «Манчестер Сити» (42 очков).

Второе место занимает Амаль Пеллегрино, который провел за «Буде-Глимт» 25 голов (37,5 очков). Однако чемпионат Норвегии уже завершен, поскольку проводится по системе весна-осень.

На третье место вышел Гарри Кейн, форвард «Тоттенхэма» (15 голов, 30 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 09.01.2023

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Золотая бутса Манчестер Сити Буде-Глимт выбор редакции Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино Гарри Кейн Тоттенхэм
Источник Sport.ua
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