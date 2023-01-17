Четыре игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой

Четверо игроков «Кривбасса» U-19 отправятся на сбор в Турцию с основной командой.

Вместе с подопечными Юрия Вернидуба на сборах будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.

Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отличился двумя мячами. На счету Килевого – 11 поединков, Цыганкова – 14 матчей и 7 голов.

У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.

Напомним, «Кривбасс» проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Ранее мы сообщали о соперниках «Кривбасса» на сборе.