Четыре игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой
Юрий Вернидуб даст шанс молодежи проявить себя
Четверо игроков «Кривбасса» U-19 отправятся на сбор в Турцию с основной командой.
Вместе с подопечными Юрия Вернидуба на сборах будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.
Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отличился двумя мячами. На счету Килевого – 11 поединков, Цыганкова – 14 матчей и 7 голов.
У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.
Напомним, «Кривбасс» проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Ранее мы сообщали о соперниках «Кривбасса» на сборе.
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