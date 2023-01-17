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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 16:23 | Обновлено 17 января 2023, 16:27
62
0

Четыре игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой

Юрий Вернидуб даст шанс молодежи проявить себя

17 января 2023, 16:23 | Обновлено 17 января 2023, 16:27
62
0
Четыре игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой
ФК Кривбасс

Четверо игроков «Кривбасса» U-19 отправятся на сбор в Турцию с основной командой.

Вместе с подопечными Юрия Вернидуба на сборах будут работать центральный защитник Владимир Виливальд, полузащитники Захар Карпусь и Арсений Килевый, а также нападающий Антон Цыганков.

Виливальд провел 10 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. Карпусь отыграл 15 матчей, в которых отличился двумя мячами. На счету Килевого – 11 поединков, Цыганкова – 14 матчей и 7 голов.

У молодых футболистов будет шанс зарекомендовать себя тренерскому штабу первой команды.

Напомним, «Кривбасс» проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Ранее мы сообщали о соперниках «Кривбасса» на сборе.

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Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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