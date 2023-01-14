Известны соперники Кривбасса на сборе в Турции

Стали известны первые соперники криворожского «Кривбасса» в контрольных матчах на втором зимнем учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Турции.

Первым соперником подопечных Юрия Вернидуба в Турции будет «Хебир» Пазарджик. Игра состоится 24 января. Через три дня, 27 января, «Кривбассу» будет противостоять лидер Высшей лиги чемпионата Северной Македонии – «Струга».

30 января криворожцы сыграют против лидера Высшего дивизиона чемпионата Косово – «Дрита» из Гилане.