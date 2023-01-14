Украина. Премьер лига14 января 2023, 20:40 | Обновлено 14 января 2023, 20:44
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Известны соперники Кривбасса на сборе в Турции
Команда Юрия Вернидуба узнала соперников на сборе
14 января 2023, 20:40 | Обновлено 14 января 2023, 20:44
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Стали известны первые соперники криворожского «Кривбасса» в контрольных матчах на втором зимнем учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Турции.
Первым соперником подопечных Юрия Вернидуба в Турции будет «Хебир» Пазарджик. Игра состоится 24 января. Через три дня, 27 января, «Кривбассу» будет противостоять лидер Высшей лиги чемпионата Северной Македонии – «Струга».
30 января криворожцы сыграют против лидера Высшего дивизиона чемпионата Косово – «Дрита» из Гилане.
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