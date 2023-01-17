Джокович уверенно прошел во второй круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Австралии выяснил отношения с испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Встреча завершилась победой балканца в трех сетах за 2 часа 3 минуты игрового времени – 6:3, 6:4, 6:0.

Джокович совершил в матче 9 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9-ти. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Australian Open. Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 6:4, 6:0

Во втором круге Джокович сыграет с победителем встречи француза Энцо Куако и Уго Дельена из Боливии.

Ранее, напомним, Новак Джокович имел проблемы из-за травмы бедра.