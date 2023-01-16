Australian Open16 января 2023, 10:51 | Обновлено 16 января 2023, 10:52
348
0
Джокович отменил вторую тренировку подряд на Australian Open
Сербского теннисиста беспокоит травма бедра
16 января 2023, 10:51 | Обновлено 16 января 2023, 10:52
348
0
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович отменил еще одну тренировку на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее 9-кратный чемпион австралийского мейджора рассказал, что его беспокоит травма бедра, из-за чего он более осторожен и бережет силы на тренировках.
В первом круге Джокович сразится против 75-й ракетки мира Роберто Карбальеса Баены из Испании.
Перед Australian Open Новак выиграл турнир категории ATP 250 в Аделаиде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2023, 20:25 14
В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники
Теннис | 16 января 2023, 07:31 1
Самый высокорейтинговый австралийский теннисист травмировался
Футбол | 16.01.2023, 00:15
Футбол | 16.01.2023, 10:12
Футбол | 15.01.2023, 12:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.01.2023, 16:25 106
15.01.2023, 04:30 3
16.01.2023, 06:40 2
14.01.2023, 22:40 166
15.01.2023, 11:10
16.01.2023, 03:28 11
14.01.2023, 16:57 4
14.01.2023, 18:05 10