Джокович отменил вторую тренировку подряд на Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович отменил еще одну тренировку на Открытом чемпионате Австралии.



Ранее 9-кратный чемпион австралийского мейджора рассказал, что его беспокоит травма бедра, из-за чего он более осторожен и бережет силы на тренировках.



В первом круге Джокович сразится против 75-й ракетки мира Роберто Карбальеса Баены из Испании.



Перед Australian Open Новак выиграл турнир категории ATP 250 в Аделаиде.