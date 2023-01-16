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  4. Джокович отменил вторую тренировку подряд на Australian Open
Australian Open
16 января 2023, 10:51 | Обновлено 16 января 2023, 10:52
348
0

Джокович отменил вторую тренировку подряд на Australian Open

Сербского теннисиста беспокоит травма бедра

16 января 2023, 10:51 | Обновлено 16 января 2023, 10:52
348
0
Джокович отменил вторую тренировку подряд на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович отменил еще одну тренировку на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее 9-кратный чемпион австралийского мейджора рассказал, что его беспокоит травма бедра, из-за чего он более осторожен и бережет силы на тренировках.

В первом круге Джокович сразится против 75-й ракетки мира Роберто Карбальеса Баены из Испании.

Перед Australian Open Новак выиграл турнир категории ATP 250 в Аделаиде.

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Новак Джокович Australian Open 2023
Источник Twitter
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