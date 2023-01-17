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  4. ВИДЕО. Цыганков прибыл на базу Жироны
Испания
17 января 2023, 15:24 | Обновлено 17 января 2023, 15:25
1659
1

ВИДЕО. Цыганков прибыл на базу Жироны

Виктор начал знакомство с футболистами и персоналом нового клуба

17 января 2023, 15:24 | Обновлено 17 января 2023, 15:25
1659
1
ВИДЕО. Цыганков прибыл на базу Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Многолетний лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков во вторник стал полноценным игроком «Жироны».

Испанский клуб объявил о трансфере и уже показал кадры приезда украинца на базу «La Vinya», которая расположена в городке Кальдес-де-Малавелья.

Также Виктор успел поприветствовать болельщиков своей новой команды.

«Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона», – сказал Цыганков.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы УПЛ видео
Источник ФК Жирона
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mov4uk
Удачі Циганкову і Мудрику в своїх клубах!!!!!!
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