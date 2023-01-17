ВИДЕО. Цыганков прибыл на базу Жироны

Многолетний лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков во вторник стал полноценным игроком «Жироны».



Испанский клуб объявил о трансфере и уже показал кадры приезда украинца на базу «La Vinya», которая расположена в городке Кальдес-де-Малавелья.

L’arribada a La Vinya des de dins! 👀 pic.twitter.com/634V0AGLbF — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

Также Виктор успел поприветствовать болельщиков своей новой команды.

«Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона», – сказал Цыганков.