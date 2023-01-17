Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник
События развиваются стремительно
Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков во вторник станет игроком «Жироны».
По информации журналиста Арнау Мадриа, «бело-красные» объявят о подписании 25-летнего украинского футболиста уже сегодня.
Ранее сообщалось, что украинец согласовал с клубом Ла Лиги контракт, который должен был действовать с лета, но в итоге «Жирона» решила потратить деньги и усилить состав уже сейчас.
Киевский клуб должен получить за своего лидера 5 миллионов евро, а также 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро. И еще 30% от суммы свыше 20 миллионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не хочет иметь проблемы с финансовым Fair Play
И это на 11-й месяц войны...