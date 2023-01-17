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  4. Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 13:39 |
178
0

Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник

События развиваются стремительно

17 января 2023, 13:39 |
178
0
Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков во вторник станет игроком «Жироны».

По информации журналиста Арнау Мадриа, «бело-красные» объявят о подписании 25-летнего украинского футболиста уже сегодня.

Ранее сообщалось, что украинец согласовал с клубом Ла Лиги контракт, который должен был действовать с лета, но в итоге «Жирона» решила потратить деньги и усилить состав уже сейчас.

Киевский клуб должен получить за своего лидера 5 миллионов евро, а также 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро. И еще 30% от суммы свыше 20 миллионов.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы УПЛ
Источник Twitter
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