Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков во вторник станет игроком «Жироны».



По информации журналиста Арнау Мадриа, «бело-красные» объявят о подписании 25-летнего украинского футболиста уже сегодня.



Ранее сообщалось, что украинец согласовал с клубом Ла Лиги контракт, который должен был действовать с лета, но в итоге «Жирона» решила потратить деньги и усилить состав уже сейчас.



Киевский клуб должен получить за своего лидера 5 миллионов евро, а также 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро. И еще 30% от суммы свыше 20 миллионов.