Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
«Жирона» решила не ждать лета
По информации ТаТоТаке, «Динамо» и «Жирона» согласовали трансфер хавбека Виктора Цыганкова, который уже в январе перейдет в новую команду.
Ранее украинец согласовал с клубом Ла Лиги контракт, который должен был действовать с лета, но в итоге «Жирона» решила потратить деньги и усилить состав уже сейчас.
Сообщается, что киевский клуб получит за своего лидера 5 миллионов евро, а также 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро.
Если «Жирона» продаст Цыганкова за 20+ миллионов, то «Динамо» получит еще 30% от суммы свыше 20 миллионов.
В понедельник президент клуба подтвердил, что ведет переговоры о продаже Цыганкова.
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