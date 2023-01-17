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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 10:05 | Обновлено 17 января 2023, 10:13
1268
1

Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро

«Жирона» решила не ждать лета

17 января 2023, 10:05 | Обновлено 17 января 2023, 10:13
1268
1
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Reuters. Виктор Цыганков

По информации ТаТоТаке, «Динамо» и «Жирона» согласовали трансфер хавбека Виктора Цыганкова, который уже в январе перейдет в новую команду.

Ранее украинец согласовал с клубом Ла Лиги контракт, который должен был действовать с лета, но в итоге «Жирона» решила потратить деньги и усилить состав уже сейчас.

Сообщается, что киевский клуб получит за своего лидера 5 миллионов евро, а также 50% с возможной будущей продажи, если сумма трансфера не превысит 20 миллионов евро.

Если «Жирона» продаст Цыганкова за 20+ миллионов, то «Динамо» получит еще 30% от суммы свыше 20 миллионов.

В понедельник президент клуба подтвердил, что ведет переговоры о продаже Цыганкова.

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Виктор Цыганков Динамо Киев трансферы Жирона трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Капец они щедрые)
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