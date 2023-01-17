Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Australian Open
17 января 2023, 14:35 | Обновлено 17 января 2023, 14:52
430
0

Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Первая ракетка Украины против первой ракетки Чехии

17 января 2023, 14:35 | Обновлено 17 января 2023, 14:52
430
0
Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В среду, 18 января, состоится матч 1/32 финала Australian Open 2023 между Ангелиной Калининой (Украина, WTA 39) и Петрой Квитовой (Чехия, WTA 15). Встреча состоится вторым запуском на корте ​John Cain Arena после поединка Этчеверри – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

Ангелина является первой ракеткой Украины. В конце 2022 года она впервые выиграла трофей на уровне WTA, однако не серии 250, а 150. Тем не менее это не мешает украинке находится в топ-40 рейтинга WTA. На счету Калининой 16 побед на турнирах ITF. Наивысшая позиция в рейтинге WTA – 32. Сезон 2023 года для Ангелины начался неплохо. Вначале она прошла квалификацию к первому турниру серии WTA 500 на кортах Аделаиды, обыграв Даяну Ястремскую и Татьяну Марию, а в основе провела напряженный двух-сетовый матч с двумя тай-брейками против Виктории Азаренко. К сожалению, Ангелина уступила представительнице рб. Вскоре Калинина поехала на турнира в Хобарте, где дошла до четвертьфинала турнира. Там, выиграв первый сет у чемпионки АО 2022 Софии Кенин, она уступила американке в трех партиях.

Australian Open для первой ракетки Украины начался достаточно неплохо. В двух сетах Ангелина разгромила Коко Вандевей. В этом поединке уроженка Новой Каховки отдала всего одну подачу. В первой партии Ангелина первой сделала брейк в пятом гейме, но затем сразу отдала свою подачу. Тем не менее со счета 3:3 украинка выиграла все 3 оставшихся гейма, дважды прервав подачу соперницы. Второй сет был чистой формальностью. Ангелина полностью контролировала ход поединка, а 31-летняя Вандевей раз за разом ошибалась и не успевала за темпом игры Ангелины. Как итог – разгром 6:3, 6:1 и уверенная победа Калининой. За матч Ангелина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки, выиграла 67% поинтов на первой подаче и 61% на второй.

К слову, Калинина является чемпионкой парного юниорского Australian Open 2014. По юниором она была восьмой ракеткой. Лучшим результатом в ее карьере на АО является второй раунд.

Петра Квитова


Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

На счету Квитовой две победы на турнирах серии Grand Slam: в 2011 и 2014 на Уимблдоне. Чешка является экс-второй ракеткой мира и одной из лучших теннисисток в истории Чехии. Одно из главных преимуществ Петры – отличная подача и мощный форхенд. А если учитывать то, что она левша, то это доставляет соперницам еще больше проблем. В 2011 году Квитова помимо Уимблдона также выиграла Итоговый турнир WTA. Всего она выиграла 29 трофее WTA и 7 титулов ITF. Лучшим результатом на АО является финал в 2019 году. Начала новый сезон Квитова на командном турнире United Cup, сыграв две одиночные встречи: победа над Джессикой Пегулой и Лаурой Зигемунд. После United Cup Петра дошла до четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Аделаиде, гду уступила в двух партиях Дарье Касаткиной.

В первом раунде Aus Open 2023 именитая чешка разобралсь с Алисон ван Эйтванк в двух сетах. В первой партии тенниситки долшли до тай-брейка, ни раз не перервав подачу друг друга, где Квитова разгромила бельгийку 7:3. Вторая партия прошла полностью под диктовку Петры и как итог – 6:2 и уверенный вызод во второй раунд австралийского мейджора. За матч Петра сделала 4 эйса и допустила 4 двойные ошибки. На первой подачи представительница Чехии выиграла 86% поинтов, а на второй – 68%. К слову, в этом поединке она ни разу не то что не отдала свою подачу, а даже не допустила ван Эйтванк к брей-поинтам.

Личные встречи

Ангелина и Петра должны были сыграть в 1/32 финала на Us Open 2022, однако Калинина снялась с матча из-за болезни. До этого теннисистки ни разу не играли между собой.

Прогноз

Сильной стороной Ангелины является качественное держание мяча в игре. Она способна выигрывать долгие ралли, однако это случается довольно редко. Часто в игре Калининой заметен спад по ходу матча и турнира, что и мешает ей стабильно играть на топ-уровне и против топ-соперниц. Как уже было сказано выше, Квитова строит свою игру от подачи, а вот на приеме из-за роста заметны проблемы. Если украинке удастся стабильно брать свои геймы, то как минимум борьбу она сможет навязать. Мы считаем, что Ангелина сможет побороться против именитой Квитовой – фора Ангелины Калининой +4.5 за 1.56

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 18 января
Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл
Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Петра Квитова Ангелина Калинина Australian Open 2023 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Футбол | 16 января 2023, 19:59 9
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии

Богдан Леднев прекратил сотрудничество с ФК «Фехервар»

Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Футбол | 17 января 2023, 10:51 9
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов

Немецкий клуб подтвердил продажу Нкунку

Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16.01.2023, 17:50
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Флаги рф и рб запрещены на Australian Open
Теннис | 17.01.2023, 05:47
Флаги рф и рб запрещены на Australian Open
Флаги рф и рб запрещены на Australian Open
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Футбол | 17.01.2023, 03:22
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
16.01.2023, 10:12 36
Футбол
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
16.01.2023, 09:38 7
Теннис
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
16.01.2023, 14:31
Война
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
16.01.2023, 18:20 14
Футбол
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
17.01.2023, 11:12 11
Война
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности