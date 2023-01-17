В среду, 18 января, состоится матч 1/32 финала Australian Open 2023 между Ангелиной Калининой (Украина, WTA 39) и Петрой Квитовой (Чехия, WTA 15). Встреча состоится вторым запуском на корте ​John Cain Arena после поединка Этчеверри – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

Ангелина является первой ракеткой Украины. В конце 2022 года она впервые выиграла трофей на уровне WTA, однако не серии 250, а 150. Тем не менее это не мешает украинке находится в топ-40 рейтинга WTA. На счету Калининой 16 побед на турнирах ITF. Наивысшая позиция в рейтинге WTA – 32. Сезон 2023 года для Ангелины начался неплохо. Вначале она прошла квалификацию к первому турниру серии WTA 500 на кортах Аделаиды, обыграв Даяну Ястремскую и Татьяну Марию, а в основе провела напряженный двух-сетовый матч с двумя тай-брейками против Виктории Азаренко. К сожалению, Ангелина уступила представительнице рб. Вскоре Калинина поехала на турнира в Хобарте, где дошла до четвертьфинала турнира. Там, выиграв первый сет у чемпионки АО 2022 Софии Кенин, она уступила американке в трех партиях.

Australian Open для первой ракетки Украины начался достаточно неплохо. В двух сетах Ангелина разгромила Коко Вандевей. В этом поединке уроженка Новой Каховки отдала всего одну подачу. В первой партии Ангелина первой сделала брейк в пятом гейме, но затем сразу отдала свою подачу. Тем не менее со счета 3:3 украинка выиграла все 3 оставшихся гейма, дважды прервав подачу соперницы. Второй сет был чистой формальностью. Ангелина полностью контролировала ход поединка, а 31-летняя Вандевей раз за разом ошибалась и не успевала за темпом игры Ангелины. Как итог – разгром 6:3, 6:1 и уверенная победа Калининой. За матч Ангелина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки, выиграла 67% поинтов на первой подаче и 61% на второй.

К слову, Калинина является чемпионкой парного юниорского Australian Open 2014. По юниором она была восьмой ракеткой. Лучшим результатом в ее карьере на АО является второй раунд.

Петра Квитова



Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

На счету Квитовой две победы на турнирах серии Grand Slam: в 2011 и 2014 на Уимблдоне. Чешка является экс-второй ракеткой мира и одной из лучших теннисисток в истории Чехии. Одно из главных преимуществ Петры – отличная подача и мощный форхенд. А если учитывать то, что она левша, то это доставляет соперницам еще больше проблем. В 2011 году Квитова помимо Уимблдона также выиграла Итоговый турнир WTA. Всего она выиграла 29 трофее WTA и 7 титулов ITF. Лучшим результатом на АО является финал в 2019 году. Начала новый сезон Квитова на командном турнире United Cup, сыграв две одиночные встречи: победа над Джессикой Пегулой и Лаурой Зигемунд. После United Cup Петра дошла до четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Аделаиде, гду уступила в двух партиях Дарье Касаткиной.

В первом раунде Aus Open 2023 именитая чешка разобралсь с Алисон ван Эйтванк в двух сетах. В первой партии тенниситки долшли до тай-брейка, ни раз не перервав подачу друг друга, где Квитова разгромила бельгийку 7:3. Вторая партия прошла полностью под диктовку Петры и как итог – 6:2 и уверенный вызод во второй раунд австралийского мейджора. За матч Петра сделала 4 эйса и допустила 4 двойные ошибки. На первой подачи представительница Чехии выиграла 86% поинтов, а на второй – 68%. К слову, в этом поединке она ни разу не то что не отдала свою подачу, а даже не допустила ван Эйтванк к брей-поинтам.

Личные встречи

Ангелина и Петра должны были сыграть в 1/32 финала на Us Open 2022, однако Калинина снялась с матча из-за болезни. До этого теннисистки ни разу не играли между собой.

Прогноз

Сильной стороной Ангелины является качественное держание мяча в игре. Она способна выигрывать долгие ралли, однако это случается довольно редко. Часто в игре Калининой заметен спад по ходу матча и турнира, что и мешает ей стабильно играть на топ-уровне и против топ-соперниц. Как уже было сказано выше, Квитова строит свою игру от подачи, а вот на приеме из-за роста заметны проблемы. Если украинке удастся стабильно брать свои геймы, то как минимум борьбу она сможет навязать. Мы считаем, что Ангелина сможет побороться против именитой Квитовой – фора Ангелины Калининой +4.5 за 1.56