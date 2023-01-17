Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос

Немецкий теннисист Александр Зверев (№13 ATP) стартовал с непростой победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



В первом круге экс-второй номер мирового рейтинга обыграл лаки-лузера Хуана Пабло Варильяса (№103 ATP).



Australian Open. Первый круг

Александр Зверев (Германия) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.



Отметим, что Зверев серьезно травмировался в полуфинале Ролан Гаррос 2022, после чего вернулся на корт лишь в декабре, играя выставочные матчи.



В первых двух официальных поединках этого сезона на United Cup он проиграл, победа над Варильясом стала для немца официально первой после возвращения.