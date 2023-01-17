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  4. Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос
Australian Open
17 января 2023, 13:06 |
279
1

Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос

Бывший второй номер мирового рейтинга в пяти сетах одолел соперника из второй сотни

17 января 2023, 13:06 |
279
1
Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (№13 ATP) стартовал с непростой победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом круге экс-второй номер мирового рейтинга обыграл лаки-лузера Хуана Пабло Варильяса (№103 ATP).

Australian Open. Первый круг
Александр Зверев (Германия) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.

Отметим, что Зверев серьезно травмировался в полуфинале Ролан Гаррос 2022, после чего вернулся на корт лишь в декабре, играя выставочные матчи.

В первых двух официальных поединках этого сезона на United Cup он проиграл, победа над Варильясом стала для немца официально первой после возвращения.

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Источник Sport.ua
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Alex196
Так это же русский .спорт юа зачем нужны новости про зверей которые терроризируют мир ?
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