Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос
Бывший второй номер мирового рейтинга в пяти сетах одолел соперника из второй сотни
Немецкий теннисист Александр Зверев (№13 ATP) стартовал с непростой победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом круге экс-второй номер мирового рейтинга обыграл лаки-лузера Хуана Пабло Варильяса (№103 ATP).
Australian Open. Первый круг
Александр Зверев (Германия) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.
Отметим, что Зверев серьезно травмировался в полуфинале Ролан Гаррос 2022, после чего вернулся на корт лишь в декабре, играя выставочные матчи.
В первых двух официальных поединках этого сезона на United Cup он проиграл, победа над Варильясом стала для немца официально первой после возвращения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рафаэль в четырех сетах переиграл британца Джека Дрейпера
Нынешний лидер «Динамо» не пожелал пойти на условия Игоря Суркиса, как сделал его предшественник