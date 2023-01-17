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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 12:53 | Обновлено 17 января 2023, 13:00
479
3

«Мог стоить дороже». Шахтер был готов оставить Мудрика до лета

Сергей Палкин не исключал, что игрок мог остаться в команде до конца сезона

17 января 2023, 12:53 | Обновлено 17 января 2023, 13:00
479
3
«Мог стоить дороже». Шахтер был готов оставить Мудрика до лета
ФК Челси. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что в клубе были готовы сохранить Михаила Мудрика до лета, однако «Челси» был достаточно настойчивым для оформления сделки.

«Когда на горизонте появился «Челси», они просто позвонили по телефону и сказали: «Хорошо, мы знаем, что вы вели переговоры с «Арсеналом», мы знаем, что вы близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться». Я сказал: «Хорошо, давайте встретимся».

«Я сказал Мудрику: «Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом». Я сказал: «Возможно, летом ты будешь стоить еще дороже». Мы были готовы принять разные сценарии. Мы бы не спешили», — рассказал Палкин.

Украинский клуб заработал на продаже 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.

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Челси Сергей Палкин Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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anacreon
Мудрика навіть складно звинувачувати у виборі Челсі. Зі слів Палкіна зрозуміло, що вони збиралися далі морочити Арсеналу голову і відхиляти його пропозиції, поки б Арсеналу це не набридло і він би сам не вийшов з переговорів. І потім морочити Мудрику голову обіцянками продати за хорошу ціну а-ля Суркіс Ярмоленка, поки б Мудрику не стукнуло 26 років.
Мудрик зрозумів, що треба самому себе рятувати і до чорта Арсенал, який не може домовитися. І треба просто тікати, куди беруть.  Тому і втік.
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Jakub Lukasz Salamaj
Шановний Адмін, будь ласка не треба одне і теж саме по декілька раз 
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