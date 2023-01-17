«Мог стоить дороже». Шахтер был готов оставить Мудрика до лета
Сергей Палкин не исключал, что игрок мог остаться в команде до конца сезона
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что в клубе были готовы сохранить Михаила Мудрика до лета, однако «Челси» был достаточно настойчивым для оформления сделки.
«Когда на горизонте появился «Челси», они просто позвонили по телефону и сказали: «Хорошо, мы знаем, что вы вели переговоры с «Арсеналом», мы знаем, что вы близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться». Я сказал: «Хорошо, давайте встретимся».
«Я сказал Мудрику: «Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом». Я сказал: «Возможно, летом ты будешь стоить еще дороже». Мы были готовы принять разные сценарии. Мы бы не спешили», — рассказал Палкин.
Украинский клуб заработал на продаже 70 миллионов евро + 30 миллионов возможных бонусов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок пока что получил контракт только до конца сезона
И это на 11-й месяц войны...
Мудрик зрозумів, що треба самому себе рятувати і до чорта Арсенал, який не може домовитися. І треба просто тікати, куди беруть. Тому і втік.