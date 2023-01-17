24 игрока в составе. Заря отправилась на сбор в Турцию

Клуб УПЛ «Заря» объявил о том, что команда отправилась на сбор в Турцию. Команда Патрика ван Леувена будет готовиться больше месяца и проведет ряд контрольных матчей.

На сбор отправились 23 игрока, а Евгений Шахов присоединится к команде позже.

Список игроков, отправившихся в Турцию: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук, Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисиль, Игорь Кирюханцев, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Арсений Батагов, Максим Смеян, Назарий Русин, Денис Антюх, Алексей Хахлев.

В январе клуб подписал вратаря Владислава Кучерука и хавбека Алексея Хахлева.