Микель АРТЕТА: «Доволен игрой в матче с Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Очень эмоциональный момент. Это особенный день для всех, кто имеет отношение к нашему клубу. Мы говорили о шансах и о том, что мы должны играть с удовольствием, потому что у нас есть способность делать людей счастливыми. Я уверен, что мы заставили их гордиться и сделали очень счастливыми сегодня вечером.

Было несколько отличных эпизодов в защите. И жаль, что мы не реализовали два или три больших момента, которые у нас были. Но в целом я доволен игрой и победой», - сказал Артета.