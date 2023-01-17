Летом Конте и Тоттенхэм могут распрощаться

Руководство лондонского клуба «Тоттенхэм» беспокоит текущая форма команды, исходу из чего будущее итальянского наставника коллектива Антонио Конте находится под вопросом.

Договор с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на один сезон. Клуб может отказаться продлевать действие контракта, если игра и результаты команды не претерпят изменений.

Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

В настоящий момент подопечные итальянца в таблице АПЛ занимают 5-е место с 33-мя очками в активе.