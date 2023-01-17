Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Летом Конте и Тоттенхэм могут распрощаться
Англия
17 января 2023, 03:42 | Обновлено 17 января 2023, 03:45
54
0

Летом Конте и Тоттенхэм могут распрощаться

В стане «шпор» имеется беспокойство

17 января 2023, 03:42 | Обновлено 17 января 2023, 03:45
54
0
Летом Конте и Тоттенхэм могут распрощаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Руководство лондонского клуба «Тоттенхэм» беспокоит текущая форма команды, исходу из чего будущее итальянского наставника коллектива Антонио Конте находится под вопросом.

Договор с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на один сезон. Клуб может отказаться продлевать действие контракта, если игра и результаты команды не претерпят изменений.

Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

В настоящий момент подопечные итальянца в таблице АПЛ занимают 5-е место с 33-мя очками в активе.

По теме:
Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал не выиграет АПЛ»
Антонио Конте Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Футбол | 17 января 2023, 03:22 0
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика

«Сороки» готовы переманить игроков из стана лондонцев

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16 января 2023, 09:15 48
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Футбол | 16.01.2023, 23:31
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16.01.2023, 17:50
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Футбол | 16.01.2023, 18:20
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 3
Теннис
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
16.01.2023, 14:31
Война
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
15.01.2023, 04:30 4
Футбол
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
16.01.2023, 09:15 5
Футбол
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности