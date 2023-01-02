Англия02 января 2023, 17:48 |
714
0
ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
02 января 2023, 17:48 |
714
0
Антонио Конте после поражения «Астон Вилле» решил не подбирать слова и увиливать, а четко описал ситуацию в клубе, тем самым продемонстрировав реальные амбиции «Тоттенхэма».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 января 2023, 07:45 0
ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде
Футбол | 02 января 2023, 16:56 0
Алексей Хахлев покинул клуб
Теннис | 02.01.2023, 10:41
Война | 01.01.2023, 19:45
Футбол | 02.01.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2022, 18:05
01.01.2023, 14:30 15
01.01.2023, 13:50 6
01.01.2023, 09:12 23
01.01.2023, 04:10 1
01.01.2023, 23:44 3
Другие виды
01.01.2023, 21:39 1