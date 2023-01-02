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  4. ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
Англия
02 января 2023, 17:48 |
714
0

ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

02 января 2023, 17:48 |
714
0
ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
Skysports.com. Антонио Конте

Антонио Конте после поражения «Астон Вилле» решил не подбирать слова и увиливать, а четко описал ситуацию в клубе, тем самым продемонстрировав реальные амбиции «Тоттенхэма».

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Тоттенхэм Антонио Конте
Источник Sport.ua
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