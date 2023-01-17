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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 01:57 | Обновлено 17 января 2023, 01:59
142
0

Ингулец просмотрит экс-игроков Днепра-1 и Мариуполя

Команда из Петрово ищет усиление

17 января 2023, 01:57 | Обновлено 17 января 2023, 01:59
142
0
Ингулец просмотрит экс-игроков Днепра-1 и Мариуполя
МФК Николаев. Владислав Войцеховский

Петровский «Ингулец» пригласил в свой тренировочный лагерь нападающего Владислава Войцеховского и защитника Александра Мигунова, которые в первой части нынешнего сезона выступали в Первой лиге за команду ЛНЗ из Черкасс.

29-летний Войцеховский ранее защищал цвета «Днепра-1», «Нефтяника» и «Николаева». Он провел за ЛНЗ в первой части сезона-2022/2023 пять матчей, а клуб покинул в статусе свободного агента.

28-летний Мигунов также покинул ЛНЗ без обязательств и также провел за команду осенью пять матчей. Ранее Александр среди прочего играл за «Мариуполь», «Олимпик» Донецк и «Колос» Ковалевка.

«Ингулец» по итогам первой части текущего сезона занимает в таблице УПЛ 14-ю позицию.

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Ингулец трансферы УПЛ Владислав Войцеховский Александр Мигунов
Источник Sportarena
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