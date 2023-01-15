Поворознюк представил нового тренера: «Он ваш папа круглые сутки бл*дь»
«Ингулец» вышел из отпуска, Ковалец приступил к работе
Владелец клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк представил команде нового тренера Сергея Ковальца. Президент дал четко понять, что игроки должны слушаться наставника и сохранить место в элитном дивизионе.
«Хочу представить нового тренера, который должен вывести вас на уровень, чтобы остаться в УПЛ. Думаю, мы выполним задачу. Ковалец Сергей Иванович. Он ваш папа круглые сутки бл*ядь, потом уже я», — заявил Поворознюк.
Кроме того, Поворознюк заявил, что у команды будет усиление состава.
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