Поворознюк представил нового тренера: «Он ваш папа круглые сутки бл*дь»

Владелец клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк представил команде нового тренера Сергея Ковальца. Президент дал четко понять, что игроки должны слушаться наставника и сохранить место в элитном дивизионе.

«Хочу представить нового тренера, который должен вывести вас на уровень, чтобы остаться в УПЛ. Думаю, мы выполним задачу. Ковалец Сергей Иванович. Он ваш папа круглые сутки бл*ядь, потом уже я», — заявил Поворознюк.

Кроме того, Поворознюк заявил, что у команды будет усиление состава.