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  4. Поворознюк представил нового тренера: «Он ваш папа круглые сутки бл*дь»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 12:50 |
3534
4

Поворознюк представил нового тренера: «Он ваш папа круглые сутки бл*дь»

«Ингулец» вышел из отпуска, Ковалец приступил к работе

15 января 2023, 12:50 |
3534
4
Поворознюк представил нового тренера: «Он ваш папа круглые сутки бл*дь»
ФК Ингулец

Владелец клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк представил команде нового тренера Сергея Ковальца. Президент дал четко понять, что игроки должны слушаться наставника и сохранить место в элитном дивизионе.

«Хочу представить нового тренера, который должен вывести вас на уровень, чтобы остаться в УПЛ. Думаю, мы выполним задачу. Ковалец Сергей Иванович. Он ваш папа круглые сутки бл*ядь, потом уже я», — заявил Поворознюк.

Кроме того, Поворознюк заявил, что у команды будет усиление состава.

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Ингулец Александр Поворознюк Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Ингулец
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Максим Максимов
Просто бидло.
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+5
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Выталкиватель парашутистов
Просто удивительно, что он без автомата и не в камуфляже с генеральскими погонами,очень странно... 
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+1
Владислав Антонов
Хряк в своєму репертуарі 
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0
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