Источник: Пепе близок к продлению контракта с Порту до 2025 года
Победитель Евро-2016 сможет играть в футбол на клубном уровне до 42 лет
39-летний защитник Пепе близок к продлению контракта с португальским «Порту» до лета 2025 года, сообщил журналист Бруно Андраде .
Переговоры клуба с португальцем находятся на продвинутой стадии. Если новый контракт будет подписан, то победитель Евро-2016 и Лиги наций 2019 сможет играть в футбол на клубном уровне до 42 лет, как минимум.
Футболист продолжает выступать за сборную Португалии (133 матча, 8 забитых мячей).
В текущем сезоне Пепе сыграл 13 матчей за «Порту». За 4 года в португальской команде он провел 143 поединка и забил 6 голов.
FC Porto oferece renovação de contrato a Pepe até 2025https://t.co/lQwCgjB4Hf pic.twitter.com/EqySne1JzI— maisfutebol (@maisfutebol) January 16, 2023
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