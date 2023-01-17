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Португалия
17 января 2023, 01:49 | Обновлено 17 января 2023, 01:54
53
0

Источник: Пепе близок к продлению контракта с Порту до 2025 года

Победитель Евро-2016 сможет играть в футбол на клубном уровне до 42 лет

17 января 2023, 01:49 | Обновлено 17 января 2023, 01:54
53
0
Источник: Пепе близок к продлению контракта с Порту до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

39-летний защитник Пепе близок к продлению контракта с португальским «Порту» до лета 2025 года, сообщил журналист Бруно Андраде .

Переговоры клуба с португальцем находятся на продвинутой стадии. Если новый контракт будет подписан, то победитель Евро-2016 и Лиги наций 2019 сможет играть в футбол на клубном уровне до 42 лет, как минимум.

Футболист продолжает выступать за сборную Португалии (133 матча, 8 забитых мячей).

В текущем сезоне Пепе сыграл 13 матчей за «Порту». За 4 года в португальской команде он провел 143 поединка и забил 6 голов.

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Пепе Порту продление контракта
Источник Maisfutebol
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