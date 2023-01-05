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  4. Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Португалия
05 января 2023, 19:55 |
2180
1

Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду

Пепе может продолжить карьеру в Саудовскую Аравию

05 января 2023, 19:55 |
2180
1
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Криштиану Роналду после своего перехода в «Аль-Наср» хочет переманить в свой новый клуб своего бывшего партнера по клубу и сборной. По информации испанских СМИ, речь идет о защитнике «Порту» Пепе.

Роналду предложил руководству «Аль-Насра» подписать Пепе. Клуб уже внес 39-летнего защитника в шорт-лист. После перехода Роналду звездные футболисты начали более серьезно рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

Роналду и Пепе связывают дружеские отношения еще со времен выступлений за «Реал».

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Криштиану Роналду Пепе Аль-Наср Эр-Рияд Порту трансферы
Источник Marca
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Mike000000
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