Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Пепе может продолжить карьеру в Саудовскую Аравию
Криштиану Роналду после своего перехода в «Аль-Наср» хочет переманить в свой новый клуб своего бывшего партнера по клубу и сборной. По информации испанских СМИ, речь идет о защитнике «Порту» Пепе.
Роналду предложил руководству «Аль-Насра» подписать Пепе. Клуб уже внес 39-летнего защитника в шорт-лист. После перехода Роналду звездные футболисты начали более серьезно рассматривать предложения из Саудовской Аравии.
Роналду и Пепе связывают дружеские отношения еще со времен выступлений за «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS
Главные новости за 4 января на Sport.ua