Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду

Криштиану Роналду после своего перехода в «Аль-Наср» хочет переманить в свой новый клуб своего бывшего партнера по клубу и сборной. По информации испанских СМИ, речь идет о защитнике «Порту» Пепе.

Роналду предложил руководству «Аль-Насра» подписать Пепе. Клуб уже внес 39-летнего защитника в шорт-лист. После перехода Роналду звездные футболисты начали более серьезно рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

Роналду и Пепе связывают дружеские отношения еще со времен выступлений за «Реал».