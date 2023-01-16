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  4. Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Англия
16 января 2023, 23:59 | Обновлено 17 января 2023, 00:04
789
2

Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored

Украинский защитник помог канонирам одержать победу в матче с «Тоттенхэмом»

16 января 2023, 23:59 | Обновлено 17 января 2023, 00:04
789
2
Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную 20-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Зинченко сыграл 86 минут в матче с «Тоттенхэмом», помог канонирам одержать победу (2:0) и укрепить лидерство. Его игра получила оценку 7.4.

В символическую сборную также включен Макс Килман, английский центрбек «Вулверхэмптона» украинского происхождения.

Символическая сборная 20-го тура АПЛ от WhoScored

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Источник WhoScored
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Комментарии 2
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pali4144
З найнижчою оцінкою) Таке собі, бути кращим серед гірших.
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