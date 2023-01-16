Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную 20-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Зинченко сыграл 86 минут в матче с «Тоттенхэмом», помог канонирам одержать победу (2:0) и укрепить лидерство. Его игра получила оценку 7.4.

В символическую сборную также включен Макс Килман, английский центрбек «Вулверхэмптона» украинского происхождения.

Символическая сборная 20-го тура АПЛ от WhoScored