Англия16 января 2023, 23:59 | Обновлено 17 января 2023, 00:04
789
2
Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Украинский защитник помог канонирам одержать победу в матче с «Тоттенхэмом»
16 января 2023, 23:59 | Обновлено 17 января 2023, 00:04
789
2
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную 20-го тура АПЛ по версии WhoScored.
Зинченко сыграл 86 минут в матче с «Тоттенхэмом», помог канонирам одержать победу (2:0) и укрепить лидерство. Его игра получила оценку 7.4.
В символическую сборную также включен Макс Килман, английский центрбек «Вулверхэмптона» украинского происхождения.
Символическая сборная 20-го тура АПЛ от WhoScored
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З найнижчою оцінкою) Таке собі, бути кращим серед гірших.
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