Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас

Украинский хавбек Виктор Цыганков перейдет из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону» уже в январе.

Финальный раунд переговоров между всеми сторонами привел к такому результату: Виктор Цыганков переходит в испанский клуб уже сейчас. а Динамо получит компенсацию от Жироны, информирует ТаТоТаке.

Ранее Цыганков прошел медосмотр в Испании согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Планировалось, что хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо». Однао «Жирона» намерена заполучить Цыганкова уже в январе и готова заплатить «Динамо» компенсацию за 25-летнего вингера.

В текущем сезоне Цыганков за «Динамо» сыграл 23 матча и забил 9 голов. Его трансферная стоимость, по данным Тransfermarkt, оценивается в 22 млн евро.