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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 23:31 | Обновлено 16 января 2023, 23:43
1017
4

Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас

Киевское «Динамо» получит компенсацию от испанского клуба

16 января 2023, 23:31 | Обновлено 16 января 2023, 23:43
1017
4
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Украинский хавбек Виктор Цыганков перейдет из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону» уже в январе.

Финальный раунд переговоров между всеми сторонами привел к такому результату: Виктор Цыганков переходит в испанский клуб уже сейчас. а Динамо получит компенсацию от Жироны, информирует ТаТоТаке.

Ранее Цыганков прошел медосмотр в Испании согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Планировалось, что хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо». Однао «Жирона» намерена заполучить Цыганкова уже в январе и готова заплатить «Динамо» компенсацию за 25-летнего вингера.

В текущем сезоне Цыганков за «Динамо» сыграл 23 матча и забил 9 голов. Его трансферная стоимость, по данным Тransfermarkt, оценивается в 22 млн евро.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Алексей Петров
Ну и Слава Богу, удачи. Теперь надо Матвиенко, Забавного и Трубина удачно пристроить и у сборной появится шанс на какой то успех
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Boodya 1209
Та, то таке джерело
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0
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Макс Максов
Якщо правда, то круто... Давно пора!
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0
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