РЫБКА: «Главный тренер хочет видеть меня в команде. И это главный фактор»

Голкипер Александр Рыбка сообщил о причинах подписания контракта со «Львовом»:

«Была заинтересованность тренерского состава. Я решил попробовать свои силы в этом клубе. Агенты работали в этом направлении, но конкретики никакой не было. Из Украины было несколько вариантов, но решил остановиться на Львове, потому что меня подкупило то, тренерского состава хочет видеть меня в команде. Общался с Мединым, он сказал, что главный тренер хочет видеть меня в команде. Это для меня был решающий фактор при переходе.

В первую очередь я пообщался с семьей, женой и пришел к выводу, что нужно принимать этот вариант. Считаю, что это правильный выбор. Команда с амбициями. Несмотря на турнирное положение, я считаю, что у команды хороший подбор футболистов. Думаю, что будут новые трансферы. Будем делать все от себя зависящее, чтобы выполнить поставленную задачу на этот сезон».

Недавно клуб УПЛ «Львов» подписал первого новичка в период зимнего межсезонья. Им стал 35-летний вратарь Александр Рыбка. Голкипер будет играть под 23-м номером.