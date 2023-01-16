Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб защитника Ярослава Ракицкого:

«Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер». Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за «Шахтер».

Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и Лиге Европы.