Украина. Премьер лига16 января 2023, 22:52 | Обновлено 16 января 2023, 23:05
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Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»
Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт до конца сезона
16 января 2023, 22:52 | Обновлено 16 января 2023, 23:05
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб защитника Ярослава Ракицкого:
«Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер». Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за «Шахтер».
Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и Лиге Европы.
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Комментарии 3
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Не о чём...
як за партою... Який гравець, - такий і контракт... на коліні можна підписати... З Мудриком - так в віп-холлах топ-готелів, а збитого льотчика десь в їдальні автобусної зупинки підписали. Хоча, в порівненні з кормільцем у цього є хоч подоба яєць.
бл....
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