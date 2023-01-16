Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 22:52 | Обновлено 16 января 2023, 23:05
609
3

Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»

Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт до конца сезона

16 января 2023, 22:52 | Обновлено 16 января 2023, 23:05
609
3
Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»
ФК Шахтер Донецк. Ракицкий и Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возвращение в клуб защитника Ярослава Ракицкого:

«Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер». Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за «Шахтер».

Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и Лиге Европы.

По теме:
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
РЫБКА: «Главный тренер хочет видеть меня в команде. И это главный фактор»
Источник: Днепр-1 близок к подписанию правого защитника из Бразилии
Сергей Палкин Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16 января 2023, 09:15 47
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Теннис | 16 января 2023, 17:45 3
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк

И это на 11-й месяц войны...

РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Футбол | 16.01.2023, 07:52
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Футбол | 16.01.2023, 16:28
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Футбол | 16.01.2023, 20:52
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Не о чём...
Ответить
0
ALKOSruLKA
як за партою... Який гравець, - такий і контракт... на коліні можна підписати... З Мудриком - так в віп-холлах топ-готелів, а збитого льотчика десь в їдальні автобусної зупинки підписали. Хоча, в порівненні з кормільцем у цього є хоч подоба яєць.
Ответить
0
MrStepanovM .
бл....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
15.01.2023, 17:02 20
Футбол
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
15.01.2023, 11:11 5
Война
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
16.01.2023, 14:31
Война
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
15.01.2023, 02:08 1
Хоккей
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности