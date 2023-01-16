Не проиграть. Украинец поделился планом на игру с экс-десятой ракеткой мира

Украинский теннисист Алексей Крутых поделился мыслями перед игрой с экс-десятой ракеткой рейтинга АТР Диего Шварцманом из Аргентины:

«Я очень рад, что у меня получилось за за год подняться до турниров такого уровня и сейчас нужно постараться как можно дольше здесь задержаться. Тут совсем всё по-другому, организация на очень-очень высоком уровне. И после этого хочется играть на таких турнирах как можно больше.

Акклиматизироваться в Австралии поначалу было довольно тяжело, но мне повезло, что я приехал сюда заранее. Я сыграл челленджер в Канберре и мне это пошло на пользу. Я очень много там тренировался, сыграл пару матчей и мне кажется это немного помогло акклиматизироваться уже к Мельбурну. Хотя, должен сказать, что всё равно, тут совсем совсем другие условия, чем на турнирах в Европе. Очень жарко, очень высокая влажность. В один из дней, когда я тренировался, было 37°. Так что еще нужно привыкать.

В квалификации все матчи были довольно тяжёлые, потому что понимаешь, что играешь против очень сильных соперников. Здесь все игроки топ-200, поэтому каждый матч в отборе был непростым. Конечно, все же мне кажется самым сложным был финал, потому что я понимал, что если я выиграю, то прохожу в основу, а это было уже что-то невероятное для меня. Так что, когда я проиграл первый сет, но затем сумел взять второй и третий, то пожалуй да, это был самый эмоционально тяжёлый матч.



Instagram. Алексей Крутых

Меня пригласили на мероприятие Tennis Play For Peace в поддержку Украины и, безусловно, было очень приятно находиться на ивенте такого уровня, с такими игроками, особенно на арене Рода Лейвера, где находилось 15,000 человек в тот момент. Это было что-то невероятное. В конце я поблагодарил директора турнира, за то что пригласил меня и вообще что организовал такое событие в поддержку Украины и украинских беженцев. Это был по-настоящему незабываемый вечер.

Очень сильно там меня удивил Рафа. Мне кажется я не ожидал, что он настолько открытый, настолько приветливый человек. Несмотря на то, что он такой великий спортсмен, он остаётся очень открытым человеком. Это меня на самом деле удивило.

По поводу жеребьевки, то я особо не смотрел с кем можно было играть было первые круги. Я увидел, что играю против Шварцмана, вот и всё. Мне этого было достаточно. На самом деле, мне было без разницы с кем играть, главное выйти и показать хороший теннис.



План на игру с Шварцманом – не проиграть. А там уже как как получится. Я постоянно созванивался со своим тренером, который мне помогает. Думаю, уже ближе к матчу с ним созвонюсь и будем думать, как играть против Диего.

Мне все рассказывали, что Australian Open – это лучший турнир по организации среди всех Шлемов. Ну что ж, пока что, действительно могу сказать, что я не ещё не находился на более лучшем турнире и по организации и вообще во всех отношениях. Уже со всеми украинскими игроками здесь пересекались. С некоторыми я не был знаком до этого, поэтому было приятно познакомиться. Надеюсь всё они покажут здесь хороший теннис и задержатся на этом турнире».

Отметим, что Крутых выйдет на корт 17 января в первом раунде Australian Open 2023 против Диего Швармана уже скоро, 17 января, приблизительно в 02:00 по Киеву. Это будет первое появление Алексея в основе турнира Grand Slam.