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Германия
16 января 2023, 21:08 | Обновлено 16 января 2023, 21:27
1148
0

А как же Реал и Ливерпуль? По звезде Боруссии Д никто не контактировал

Себастьян Кель заявил, что предложений по Джуду Беллингему не было

16 января 2023, 21:08 | Обновлено 16 января 2023, 21:27
1148
0
А как же Реал и Ливерпуль? По звезде Боруссии Д никто не контактировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Спортивной директор немецкого футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Себастьян Кель заявил, что никто из клубов не делал предложений по Джуду Беллингему:

«В «Боруссии» Беллингем добился невероятного прогресса. Благодаря своей целеустремлённости он стал игроком, который отождествляет себя с нашим клубом.

Сейчас я не могу сказать, произойдёт ли трансфер Беллингема и когда это случится. Мы не хотим отказываться от такого игрока. Когда придёт время, мы поговорим с Джудом и его родителями.

Сейчас на нас нет никакого давления. Он полностью сосредоточен на футболе. У нас вообще нет предложений по его трансферу».

Отметим, что ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид готов сделать предложение «Боруссии Д» по Беллингему в размере более 100 миллионов евро. Также к игроку проявлял интерес и «Ливерпуль».

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Источник Kicker
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