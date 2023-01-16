А как же Реал и Ливерпуль? По звезде Боруссии Д никто не контактировал
Себастьян Кель заявил, что предложений по Джуду Беллингему не было
Спортивной директор немецкого футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Себастьян Кель заявил, что никто из клубов не делал предложений по Джуду Беллингему:
«В «Боруссии» Беллингем добился невероятного прогресса. Благодаря своей целеустремлённости он стал игроком, который отождествляет себя с нашим клубом.
Сейчас я не могу сказать, произойдёт ли трансфер Беллингема и когда это случится. Мы не хотим отказываться от такого игрока. Когда придёт время, мы поговорим с Джудом и его родителями.
Сейчас на нас нет никакого давления. Он полностью сосредоточен на футболе. У нас вообще нет предложений по его трансферу».
Отметим, что ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид готов сделать предложение «Боруссии Д» по Беллингему в размере более 100 миллионов евро. Также к игроку проявлял интерес и «Ливерпуль».
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