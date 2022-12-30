Настроены серьезно. Сколько Реал готов заплатить за звезду Боруссии Д?

Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид готов заплатить свыше 100 миллионов евро за 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Сообщается, что Беллингем является главной целью «сливочных». За англичанина будут бороться и другие клубы: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

К слову, сейчас главным фаворитом на подписание игрока является «Ливерпуль». Однако в «Реале» уверены, что 100 миллионов хватит для того, чтоб выиграть гонку за игрока. Также королевский клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и директора «Боруссии Д» Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.

Отметим, что в этом сезоне Беллингем провел 22 матча в футболке немецкого клуба. В этих играх он отметился девятью голами и отдал три ассиста. Джуд также играл за сборную Англии на ЧМ-2022: в 5 поединках за англичан он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Интересно, что сам футболист хочет продолжить карьеру именно в «Реале».