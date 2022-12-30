Настроены серьезно. Сколько Реал готов заплатить за звезду Боруссии Д?
Мадридский клуб предложит 100 миллионов евро за Беллингема
Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид готов заплатить свыше 100 миллионов евро за 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
Сообщается, что Беллингем является главной целью «сливочных». За англичанина будут бороться и другие клубы: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».
К слову, сейчас главным фаворитом на подписание игрока является «Ливерпуль». Однако в «Реале» уверены, что 100 миллионов хватит для того, чтоб выиграть гонку за игрока. Также королевский клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и директора «Боруссии Д» Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.
Отметим, что в этом сезоне Беллингем провел 22 матча в футболке немецкого клуба. В этих играх он отметился девятью голами и отдал три ассиста. Джуд также играл за сборную Англии на ЧМ-2022: в 5 поединках за англичан он забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Интересно, что сам футболист хочет продолжить карьеру именно в «Реале».
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