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Испания
30 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 21:02
1281
4

Настроены серьезно. Сколько Реал готов заплатить за звезду Боруссии Д?

Мадридский клуб предложит 100 миллионов евро за Беллингема

30 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 30 декабря 2022, 21:02
1281
4
Настроены серьезно. Сколько Реал готов заплатить за звезду Боруссии Д?
Twitter. Джуд Беллингем

Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид готов заплатить свыше 100 миллионов евро за 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Сообщается, что Беллингем является главной целью «сливочных». За англичанина будут бороться и другие клубы: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

К слову, сейчас главным фаворитом на подписание игрока является «Ливерпуль». Однако в «Реале» уверены, что 100 миллионов хватит для того, чтоб выиграть гонку за игрока. Также королевский клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и директора «Боруссии Д» Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.

Отметим, что в этом сезоне Беллингем провел 22 матча в футболке немецкого клуба. В этих играх он отметился девятью голами и отдал три ассиста. Джуд также играл за сборную Англии на ЧМ-2022: в 5 поединках за англичан он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Интересно, что сам футболист хочет продолжить карьеру именно в «Реале».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник ESPN
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Комментарии 4
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Dreifus
Нафиг здесь новости про всяких днарей? Что там с Мудриком?
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+1
ALM
Юржен не дасть перехопити, порішає по старих зв'язках з Дортмундом. Якщо дійсно зацікавлений у гравці.
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0
GloryUkraine
Талант за талантом у дортмундців. На сьогодні їхнім селекціонерам рівних нема.
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0
anacreon
Десь заплакало керівництво Шахтаря зі словами: "Ну чому, чому нам жлобляться 100 мільйонів дати за Мудрика, а за інших футболістів не жлобляться" )))
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0
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