Беллингем определился, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем стал объектом интереса множества европейских топ-клубов. Сам 19-летний англичанин уже определился с тем, где хочет продолжить свою карьеру.

По информации испанских СМИ, приоритетный вариант для Беллингема – мадридский «Реал». Хавбек не хочет возвращаться в АПЛ, поэтому отклонил вариант с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд хочет получить за Беллингема как минимум 130 миллионов евро.