Германия22 декабря 2022, 14:51 |
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Беллингем определился, где хочет продолжить карьеру
Приоритетный вариант для хавбека – мадридский «Реал»
22 декабря 2022, 14:51 |
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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем стал объектом интереса множества европейских топ-клубов. Сам 19-летний англичанин уже определился с тем, где хочет продолжить свою карьеру.
По информации испанских СМИ, приоритетный вариант для Беллингема – мадридский «Реал». Хавбек не хочет возвращаться в АПЛ, поэтому отклонил вариант с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд хочет получить за Беллингема как минимум 130 миллионов евро.
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