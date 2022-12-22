Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем определился, где хочет продолжить карьеру
Германия
22 декабря 2022, 14:51 |
458
1

Беллингем определился, где хочет продолжить карьеру

Приоритетный вариант для хавбека – мадридский «Реал»

22 декабря 2022, 14:51 |
458
1
Беллингем определился, где хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем стал объектом интереса множества европейских топ-клубов. Сам 19-летний англичанин уже определился с тем, где хочет продолжить свою карьеру.

По информации испанских СМИ, приоритетный вариант для Беллингема – мадридский «Реал». Хавбек не хочет возвращаться в АПЛ, поэтому отклонил вариант с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд хочет получить за Беллингема как минимум 130 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с защитником Сухановым
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»
Джуд Беллингем Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Ливерпуль трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии
Футбол | 21 декабря 2022, 17:29 13
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии

Клуб подтвердил назначение наставника

Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Другие виды | 21 декабря 2022, 16:33 1
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012

Рашистка понесла наказание за применение допинга

Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Футбол | 22.12.2022, 14:10
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Футбол | 22.12.2022, 12:09
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Футбол | 21.12.2022, 16:45
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
он не изучал исторический опыт англичан в Реале и вообще испанском футболе?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
20.12.2022, 16:30 3
Футбол
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
21.12.2022, 16:50
Бокс
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 3
Бокс
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
21.12.2022, 09:05 21
Футбол
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
20.12.2022, 12:15 13
Футбол
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 2
Война
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
20.12.2022, 21:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности