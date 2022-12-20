Невероятные деньги. Боруссия Д просит за Беллингема 130+ млн евро
Вряд ли «Ливерпуль» может себе это позволить
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Боруссия» Дортмунд после хорошего выступления хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на ЧМ-2022 только увеличила цену на игрока.
«Ливерпуль», который хочет подписать 19-летнегго центрального полузащитника, столкнулся с тем, что дортмундцы требуют 130+ миллионов евро.
«Боруссии» спешить некуда, так как контракт Джуда завершается только в середине 2025 года, поэтому руководство может ждать достойного предложения.
В нынешнем сезоне Беллингем провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов, в том числе забил гол и сделал результативную передачу на ЧМ-2022.
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