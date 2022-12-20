Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятные деньги. Боруссия Д просит за Беллингема 130+ млн евро
Англия
20 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 20 декабря 2022, 16:13
283
1

Невероятные деньги. Боруссия Д просит за Беллингема 130+ млн евро

Вряд ли «Ливерпуль» может себе это позволить

20 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 20 декабря 2022, 16:13
283
1
Невероятные деньги. Боруссия Д просит за Беллингема 130+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Боруссия» Дортмунд после хорошего выступления хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на ЧМ-2022 только увеличила цену на игрока.

«Ливерпуль», который хочет подписать 19-летнегго центрального полузащитника, столкнулся с тем, что дортмундцы требуют 130+ миллионов евро.

«Боруссии» спешить некуда, так как контракт Джуда завершается только в середине 2025 года, поэтому руководство может ждать достойного предложения.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов, в том числе забил гол и сделал результативную передачу на ЧМ-2022.

По теме:
Боруссия Дортмунд рискует потерять своего вундеркинда
Ливерпуль разгромил Милан в рамках товарищеского Dubai Super Cup
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу
Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Война | 20 декабря 2022, 12:49 3
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте

Президент Украины поддержал украинских бойцов

Источник: Зидан может возглавить Ювентус
Футбол | 20 декабря 2022, 15:20 0
Источник: Зидан может возглавить Ювентус
Источник: Зидан может возглавить Ювентус

Если Дидье Дешам останется тренером сборной Франции, Зинедин вернется в клубный футбол

Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Футбол | 19.12.2022, 20:11
Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
Футбол | 19.12.2022, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Футбол | 20.12.2022, 10:36
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ну не может этот ноунейм Беллингем с какого-то непонятного чемпионата стоить дороже Мудрика. Или Срна с Палкиным продешевили!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
18.12.2022, 18:10 3
Бокс
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 31
Футбол
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
18.12.2022, 16:33
Бокс
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
18.12.2022, 19:59 158
Футбол
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
18.12.2022, 16:50 2
Война
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
19.12.2022, 11:40 34
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
20.12.2022, 13:20 3
Баскетбол
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
19.12.2022, 11:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности