Невероятные деньги. Боруссия Д просит за Беллингема 130+ млн евро

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Боруссия» Дортмунд после хорошего выступления хавбека сборной Англии Джуда Беллингема на ЧМ-2022 только увеличила цену на игрока.

«Ливерпуль», который хочет подписать 19-летнегго центрального полузащитника, столкнулся с тем, что дортмундцы требуют 130+ миллионов евро.

«Боруссии» спешить некуда, так как контракт Джуда завершается только в середине 2025 года, поэтому руководство может ждать достойного предложения.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов, в том числе забил гол и сделал результативную передачу на ЧМ-2022.