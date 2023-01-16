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  4. «Пыталась абстрагироваться». Украинка прокомментировала флаг рф на ее матче
Australian Open
16 января 2023, 19:27 |
779
0

«Пыталась абстрагироваться». Украинка прокомментировала флаг рф на ее матче

Катерина Байндл – о поведении болельщиков Рахимовой

16 января 2023, 19:27 |
779
0
«Пыталась абстрагироваться». Украинка прокомментировала флаг рф на ее матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл прокомментировала действия болельщиков ее соперницы Камиллы Рахимовой во время матч 1/64 финала Australian Open 2023, которые подняли флаг россии:

«Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти ребята россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень походили визуально на русских. Казалось, что только один из них, который был в «русской» футболке, а другие были иностранцы.

Вообще я старалась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-то фраз о россии я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В целом я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол.

Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в «коконе», чтобы не заводиться».

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Катерина Байндл (Козлова) Камилла Рахимова Australian Open 2023 российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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