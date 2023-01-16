«Пыталась абстрагироваться». Украинка прокомментировала флаг рф на ее матче

Украинская теннисистка Катерина Байндл прокомментировала действия болельщиков ее соперницы Камиллы Рахимовой во время матч 1/64 финала Australian Open 2023, которые подняли флаг россии:

«Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти ребята россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень походили визуально на русских. Казалось, что только один из них, который был в «русской» футболке, а другие были иностранцы.

Вообще я старалась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-то фраз о россии я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В целом я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол.

Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в «коконе», чтобы не заводиться».