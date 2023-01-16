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16 января 2023, 19:06 | Обновлено 16 января 2023, 19:24
537
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ВИДЕО. Роналду будет с капитанской повязкой в матче против Месси

Португалец выведет команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поединок против «ПСЖ»

16 января 2023, 19:06 | Обновлено 16 января 2023, 19:24
537
0
ВИДЕО. Роналду будет с капитанской повязкой в матче против Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх вручил звездному португальскому форварду Криштиану Роналду капитанскую повязку.

Дело в том, что 19 января состоится поединок между командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на товарищеский матч против французского «ПСЖ», где играет аргентинец Лионель Месси. В этой игре Роналду будет капитаном своей команды.

Интересно, что Роналду еще не дебютировал за «Аль-Наср». Спарринг с «ПСЖ» станет для него первым в Саудовской Аравии.

К слову, 22 января «Аль-Наср» сыграет в чемпионате Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Сообщается, что Криштиану сможет дебютировать за команду в этой игре.

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Источник Twitter
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