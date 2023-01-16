Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Михаил хочет лично попрощаться с бывшими однокубниками
Вчера, 15 января, вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик официально перешел в лондонский «Челси».
Сообщается, что после трансфера Мудрик вернется к игрокам своего бывшего клуба. Дело в том, что Михаил хочет наладить отношения с экс-одноклубниками.
Футболист прилетит на сборы «Шахтера» в Турции. Мудрик хочет попрощаться со своими бывшими партнерами по команде, так как переговоры о его трансфере проходили очень быстро, и он не успел это сделать до отъезда в Англию.
Отметим, что Михаил является воспитанником харьковского «Металлиста». В дальнейшем играл в молодёжных командах «Днепра» и донецкого «Шахтёра». За основную команду донецкого клуба он начал играть с января 2021 года. В футболке «Шахтера» он провел 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал 17 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»
Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме