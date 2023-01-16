Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Англия
16 января 2023, 18:01 | Обновлено 16 января 2023, 18:13
7358
1

Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения

Михаил хочет лично попрощаться с бывшими однокубниками

16 января 2023, 18:01 | Обновлено 16 января 2023, 18:13
7358
1
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 15 января, вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик официально перешел в лондонский «Челси».

Сообщается, что после трансфера Мудрик вернется к игрокам своего бывшего клуба. Дело в том, что Михаил хочет наладить отношения с экс-одноклубниками.

Футболист прилетит на сборы «Шахтера» в Турции. Мудрик хочет попрощаться со своими бывшими партнерами по команде, так как переговоры о его трансфере проходили очень быстро, и он не успел это сделать до отъезда в Англию.

Отметим, что Михаил является воспитанником харьковского «Металлиста». В дальнейшем играл в молодёжных командах «Днепра» и донецкого «Шахтёра». За основную команду донецкого клуба он начал играть с января 2021 года. В футболке «Шахтера» он провел 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал 17 ассистов.

По теме:
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»
Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники
ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду
Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(86)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16 января 2023, 09:15 47
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Футбол | 15 января 2023, 20:31 10
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби

Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме

РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Футбол | 16.01.2023, 07:52
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Наполи: сезон без суеверий?
Футбол | 16.01.2023, 13:15
Наполи: сезон без суеверий?
Наполи: сезон без суеверий?
ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
Футбол | 16.01.2023, 14:31
ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кир Весёлый
а как же он хотел в Арсик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
Умер Сергей Долбилов
Умер Сергей Долбилов
14.01.2023, 18:53 4
Бокс
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности