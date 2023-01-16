Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср

В конце минувшего года португальский топ-форвард современности Криштиану Роналду впервые в своей карьере покинул европейский футбол. Экс-игрок Манчестер Юнайтед, который после ухода из английского клуба более месяца пребывал в статусе свободного агента, подписал трудовое соглашение с саудовским клубом Аль-Наср, где получил феноменальную зарплату в 200 миллионов евро за сезон, однако лишился возможности и далее штамповать рекорды на европейском континенте.

Насколько важны и значимы для Криштиану Роналду всевозможные рекорды известно давно, потому как португалец очень озадачен тем наследием, которое окажется способен оставить после себя. Именно поэтому топ-форвард всячески пытался остаться в Европе, будучи согласным выступать даже за условный Айнтрахт, лишь бы только продолжать иметь шанс заявить о себе в Лиге чемпионов.

Впрочем, последнего с Роналду так и не произошло, и в Саудовской Аравии он начнет писать свою историю заново, а это означает одно – пока Криштиану будет озадачен новой страницей в своей славной карьере, его главный футбольный оппонент Лионель Месси сможет еще ближе подобраться к ключевым еврокубковым вершинам португальца, а некоторые и вовсе способен обойти в самом ближайшем будущем.

О каких же рекордах и достижениях Роналду речь? Давайте разбираться…

Наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов: 183

Криштиану Роналду является безоговорочным лидером в истории Лиги чемпионов по числу проведенных матчей. Таковых на счету португальца 183, что больше, чем у идущего на втором месте испанского вратаря Икера Касильяса (177), игравшего за Реал и Порту, но завершившего карьеру летом 2020 года.

Лионель Месси на текущий момент имеет в активе 161 поединок, проведенный в рамках Лиги чемпионов. Аргентинцу для того, чтобы догнать португальца нужно сыграть еще 22 встречи в самом престижном клубном турнире европейского континента. Чтобы сделать это как можно скорее Лионелю вместе с ПСЖ потребуется выиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов (а это 7 матчей), а также сделать тоже самое в следующем сезоне (это еще плюс 13 матчей), и оставаться играть в турнире на сезон-2024/25. В 2025 году Месси вполне сможет покориться этот рекорд, если Роналду не вернется в Европу и не начнет его увеличивать, ведь слухи о вероятном переезде Криштиану в Ньюкасл, если тот квалифицируется в Лигу чемпионов, уже роились в прессе.

Наибольшее количество голов в Лиге чемпионов: 140

Криштиану Роналду также является и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю ее историю. На текущий момент в активе португальца 140 забитых мячей, что больше чем у любого из его преследователей.

Лионель Месси и здесь пока что имеет шансы только максимально приблизиться к португальцу, так как обойти того в ближайшие пару сезонов для аргентинца будет задачей архисложной. На текущий момент у Месси 129 голов в Лиге чемпионов, а это значит что двух топ-форвардов современности разделяют 11 точных ударов. Месси в сезоне-2022/23 уже отличился 4 голами в 5 матчах турнира, и сколько он сможет забить в плей-офф – вопрос, ответ на который мы узнаем в ближайшие месяцы…

Наибольшее количество голов, забитых за один сезон Лиги чемпионов: 17 (2013/14)

Превзойти это достижение Криштиану Роналду для Месси будет еще сложнее, чем два предыдущих. В сезоне-2013/14, когда Реал в финале обыграл земляков из Атлетико и стал обладателем трофея, его португальский форвард отличился феноменальными 17 забитыми мячами!

Лучшим личным рекордом Месси являются 14 голов за один розыгрыш Лиги чемпионов, что случалось с Лионелем еще во времена выступлений за Барселону – в сезоне-2011/12. Однако на тот момент аргентинец был на пике своих возможностей, а сейчас ему уже 35 лет, а потому от Месси потребуется как следует тряхнуть стариной, чтобы переписать топ-достижение Роналду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Наибольшее количество голов, забитых в плей-офф Лиги чемпионов: 67

На решающих стадиях Лиги чемпионов Криштиану Роналду также забивал чаще, чем кто бы то ни было. На счету португальца 67 голов в плей-офф самого престижного клубного турнира континента, в то время как Месси имеет в активе 49 точных ударов на подобных стадиях.

Сумеет ли аргентинец наколотить в ближайшие годы еще 19 голов в плей-офф Лиги чемпионов, при условии, что Роналду более не вернется играть в Европу? В теории это возможно, а вот на практике все-таки вряд ли…

Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 7

Криштиану Роналду удавалось семь раз становиться лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Это португалец проделывал в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, но в последний раз форварду удавалось оказаться на вершине гонки голеадоров уже достаточно давно.

В активе Лионеля Месси шесть побед в бомбардирских перегонах Лиги чемпионов, но и аргентинец оказывался наиболее результативным футболистом самого престижного клубного турнира европейского континента уже довольно давно – в сезоне-2018/19. После этого гонку голеадоров последовательно выигрывали поляк Роберт Левандовски, норвежец Эрлинг Холанд и француз Карим Бензема, но не Роналду или Месси.

В текущем сезоне лучшими снайперами Лиги чемпионов пока являются Мохамед Салах из Ливерпуля и Килиан Мбаппе из ПСЖ. У обоих по 7 забитых мячей, что почти вдвое больше, чем у Месси. Впрочем, аргентинец еще может разыграться в плей-офф, как это было на чемпионате мира в Катаре, а потому сравняться с Роналду в этом аспекте он способен уже по итогам нынешнего сезона.

Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов: 5

Еще один рекорд, который принадлежит Криштиану Роналду (пусть и не лично, а наряду со многими другими футболистами и экс-футболистами Реала, в частности, Бэйлом, Бензема, Иско, Каземиро, Карвахалем, Кроосом, Марсело, Модричем и Начо) – это наибольшее количество побед в Лиге чемпионов. Таковых у португальца пять, а вот у Месси пока четыре.

Является ли непосильной задачей для 35-летнего аргентинца наконец-то привести ПСЖ к выигрышу заветного трофея, и заставить Роналду «подвинуться»? Нет. А вот сможет ли сделать это Месси – увидим в ближайшее время…

Единственный игрок, забивавший в трех финалах Лиги чемпионов

Лионель Месси всего на один гол отстает от бывшей звезды Реала в этой категории. Аргентинец дважды забивал Манчестер Юнайтед в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах. Помимо него два забитых мяча в своем активе в решающих матчах из действующих футболистов имеет лишь Серхио Рамос, который также выступает за ПСЖ.

Стало быть, потенциальный проход парижского гранда в финал Лиги чемпионов в текущем сезоне способен подарить нам еще одну интригу…

Один из двух игроков, забивавших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

Именно Криштиану Роналду в сезоне-2017/18 стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить во всех шести матчах групповой стадии.

Впоследствии достижение Роналду смог повторить Себастьян Алле, который в сезоне-2021/22 забивал в каждом из поединков групповой стадии за Аякс.

Превзойти этот рекорд Месси не сможет, однако как минимум один шанс его повторить у аргентинца еще будет, ведь Лионель намерен продолжать играть за ПСЖ и в следующем сезоне.

Единственный игрок, который забивал в 11 матчах Лиги чемпионов подряд

Этот невероятный рекорд, скорее всего, еще надолго будет оставаться за Криштиану Роналду. Самым большим достижением Месси являются пять кряду матчей Лиги чемпионов, в которых он не уходил с поля без забитых мячей. Согласитесь, в 35 лет аргентинец уже вряд ли отыщет в себе силы замахнуться на такое достижение португальца…

Лучший игрок года по версии УЕФА: 4

Роналду четыре раза (2008, 2014, 2016, 2017) признавался лучшим игроком года по версии УЕФА. У Месси три триумфа подобного рода (2009, 2011, 2015), а потому аргентинцу по силам как минимум поравняться с португальцем, а в теории у Лионеля будет время, чтобы и обойти его.

Другой вопрос в том, что и Роналду, и Месси уже довольно давно не получали эту награду, которая вручается лучшему футболисту Европы в сезоне по версии журналистов. В последние годы трофей получал нидерландец Вирджил ван Дейк, поляк Роберт Левандовски, итальянец Жоржиньо и француз Карим Бензема, а ведь есть еще как минимум египтянин Мохамед Салах, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд, которые пока ни разу не становились триумфаторами в номинации…

Больше всего попаданий в Команду года uefa.com: 15

Лионель Месси не попал в Команду года по версии официального сайта УЕФА в минувшем сезоне, но всего оказывался среди лучших 12 раз. У Роналду на три присутствия больше, но аргентинец как минимум способен довести свой показатель до 13 уже в текущем сезоне, особенно если сохранит свою великолепную форму, продемонстрированную на чемпионате мира в Катаре. А дальше… Месси, кажется, пока не собирается останавливаться, а вот Роналду в Саудовской Аравии про признание со стороны УЕФА стоит уже понемногу забывать.

Текст: meta.ua/sport