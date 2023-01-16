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Англия
16 января 2023, 15:28 | Обновлено 16 января 2023, 15:29
1168
0

Арсенал разочарован, но не паникует из-за ситуации с Мудриком

Клуб не готов переплачивать за игроков после ситуации с Пепе

16 января 2023, 15:28 | Обновлено 16 января 2023, 15:29
1168
0
Арсенал разочарован, но не паникует из-за ситуации с Мудриком
ФК Челси. Михаил Мудрик

По информации The Athletic, «Арсенал» разочарован, но не впадает в панику из-за того, что в последний момент «Челси» перебил предложение и подписал украинца Михаила Мудрика.

Сообщается, что руководство в течение нескольких недель методично вело переговоры о переходе, согласовав ту сумму трансфера, которая устраивала владельцев. «Челси» же все оформил буквально за несколько дней, предложив больше денег и «Шахтеру», и Мудрику.

При этом Микель Артета был уверен, что Михаил идеально вписывается в систему и структуру игры нынешнего «Арсенала», тогда как «Челси», похоже, просто пытается усилить состав на фоне неудачного отрезка в чемпионате и слухов об увольнении тренера Грэма Поттера.

Несмотря на лидерство в таблице и шансы выиграть АПЛ, «Арсенал» не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков. Клуб взял такую практику после 2019 года, когда крайне неудачно подписал хавбека Николя Пепе за рекордные для себя 80 миллионов евро. Игрок не закрепился в команде и был отдан в аренду.

В «Арсенале» опасались, что неудача с Мудриком может повлиять на настрой команды в матче против «Тоттенхэма», но команда Артеты победила 2:0 и продолжает лидировать.

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Арсенал Лондон Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк
Источник The Athletic
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