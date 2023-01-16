Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ринат АХМЕТОВ: «Красивой игре Мудрика будет аплодировать вся Европа»
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 14:55 | Обновлено 16 января 2023, 15:04
830
2

Ринат АХМЕТОВ: «Красивой игре Мудрика будет аплодировать вся Европа»

Президент «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика в «Челси»

16 января 2023, 14:55 | Обновлено 16 января 2023, 15:04
830
2
Ринат АХМЕТОВ: «Красивой игре Мудрика будет аплодировать вся Европа»
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выступил с заявлением по поводу трансфера в «Челси» 21-летнего вингера Михаила Мудрика.

«Футбольный клуб «Шахтер» подписал окончательное соглашение с лондонским «Челси» – украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе «аристократов» в сильнейшем национальном чемпионате – английской Премьер-лиге.

Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.

Сегодня я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с «Челси» на «Донбасс Арене» в украинском Донецке.

Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день.

Именно поэтому я принял решение о запуске проекта «Сердце «Азовстали» – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронажными службами, волонтерами», - сказал Ахметов.

По теме:
Арсенал разочарован, но не паникует из-за ситуации с Мудриком
Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
Ринат Ахметов Шахтер Донецк Челси Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи: сезон без суеверий?
Футбол | 16 января 2023, 13:15 4
Наполи: сезон без суеверий?
Наполи: сезон без суеверий?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о секретах побед неаполитанского клуба

Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Футбол | 15 января 2023, 20:25 19
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика

В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники

Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Футбол | 16.01.2023, 09:15
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
Футбол | 15.01.2023, 16:59
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Футбол | 16.01.2023, 05:20
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Voxa Hvedyk
Ответить
+2
ass36
По арендам будет гастролировать, как раз вся Европа.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 47
Футбол
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
15.01.2023, 11:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности