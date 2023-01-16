Ринат АХМЕТОВ: «Красивой игре Мудрика будет аплодировать вся Европа»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выступил с заявлением по поводу трансфера в «Челси» 21-летнего вингера Михаила Мудрика.

«Футбольный клуб «Шахтер» подписал окончательное соглашение с лондонским «Челси» – украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе «аристократов» в сильнейшем национальном чемпионате – английской Премьер-лиге.

Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.

Сегодня я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, красивой игре Михаила будет аплодировать вся Европа.

С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта – выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира. К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с «Челси» на «Донбасс Арене» в украинском Донецке.

Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день.

Именно поэтому я принял решение о запуске проекта «Сердце «Азовстали» – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками «Азовстали», их семьями, патронажными службами, волонтерами», - сказал Ахметов.